2025雨量排行榜出爐！宜蘭西帽山近8千毫米奪冠

[Newtalk新聞] 2025年已經畫下句點，由於去年受到不少颱風共伴效應影響，雨勢不容小覷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布2025年的雨量排行榜，年度雨量王宜蘭西帽山近7908毫米奪冠，屏東大漢山以7835毫米的些微差距緊追在後，第3名在宜蘭東澳嶺。





「台灣颱風論壇」彙整2025全年度「雨量排行榜」。受到東北季風加上颱風共伴效應的威力影響，2025年度雨量王，在宜蘭南澳「西帽山」狂灌7908毫米，且在前三名中，宜蘭南澳就佔了2名(第1名西帽山、第3名東澳嶺)，不容小覷。

至於屏東春日的「大漢山」以7835毫米些微差距屈居第二，與冠軍僅差不到100毫米，這顯示南部的山區在颱風接力襲擊與西南氣流的加持下，雨量也相當驚人。從雨量分布圖可以清楚看到中央山脈的阻擋效應，東半部與高山地區雨量豐沛，但西半部平原地區則呈現相對乾燥的藍綠色，一刀切對比非常強烈。

