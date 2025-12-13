2025雲林巾彩耕地藝術節 WONDERFIELD 首日熱鬧登場

▲立委劉建國、立委張嘉郡、丁學忠聯合服務處林副主任，縣議員黃美瑤、蔡孟真、陳乙辰，林文彬等參與雲林巾彩耕地藝術節啟動合照。(記者劉春攝)

虎尾毛巾之都迎萬人湧入同心公園 市集、親子體驗與舞台展演點燃冬日節慶

【記者 劉春生／雲林 報導】由社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會、雲林縣街頭藝人協會共同主辦的「2025雲林巾彩耕地藝術節 WONDERFIELD」，今（13）日於雲林虎尾同心公園正式開展，邁入第七屆的巾彩節以「巾彩大地秀 WONDERFIELD」為主題，延續毛巾產業推廣、親子共享與地方共創精神，首日即吸引大量親子家庭、遊客與在地民眾入園參與，現場人潮絡繹不絕，為虎尾冬季觀光揭開最熱鬧的序幕。

廣告 廣告

虎尾毛巾不只是日用品，更承載台灣在地產業的技術底蘊。今年在立法委員劉建國的積極奔走下，虎尾毛巾成功媒合四大領域使用場域，包括長照機構、護理之家、老人福利團體與全國大型連鎖健身房，讓毛巾真正進入高頻使用的生活場景中，成為台灣優質產業的代表性物件。同時，毛巾科技協會也多次獲中央部會關注與肯定，相關部長更公開表達將力邀虎尾毛巾在明年走入國外展會，進行文化與產業交流，讓台灣毛巾的品質、品牌、永續理念能站上國際舞台，推動真正的「毛巾國民外交」。毛巾科技協會巫金周理事長指出，今年的巾彩節不只是地方節慶，更象徵產業正式踏入國際推廣的新階段。

毛巾科技協會表示，巾彩節已成為虎尾毛巾之都的年度代表性活動，今年以「柔軟產業 × 土地生活 × 跨界藝術」為策略主軸，從產品端到體驗端全面升級。首日活動由清晨「巾彩大地行 WONDER WALK」健走揭開序幕，報名反應熱烈、早早額滿，展現民眾對活動的高度期待；健走隊伍沿途走進虎尾的風與土地，象徵以最生活化的方式開啟兩日節慶，也為園區帶入第一波朝氣人流。

▲虎尾鎮長林嘉弘(右一)，虎尾鎮民代表會主席陳明聖(左二)，立委張嘉郡，丁學忠聯合服務處林副主任現場參觀毛巾攤位比讚。(記者劉春生攝)

活動主場「巾彩市集 WONDER MARKET」於同心公園同步開市，集結虎尾毛巾協會會員品牌、雲林小農好物與虎尾魅力商圈共同展售，民眾在市集消費滿額即可獲得100元虎尾商圈消費券，能於虎尾商圈會員店家實體使用，帶動遊客從公園延伸走入街區、創造節慶回流效益。現場可見許多家庭邊逛邊買，毛巾新品、永續材質毛巾禮盒與在地農產皆受到民眾青睞，形成「看得到、買得到、帶得走」的產業節慶體驗。

在舞台展演方面，首日大舞台與親子小舞台輪番推出節目，親子音樂、互動型表演帶動現場氣氛，許多家長帶著孩子席地而坐、跟著節奏律動，展現巾彩節一貫的家庭友善與共遊特色。園區內的「WONDER PLAY 親子集客活動」同樣人氣滿滿，毛巾DIY體驗區、小朋友創意互動內容不斷排隊；「小小造型王—寶寶毛巾造型賽」也於首日登場，孩子們以毛巾為創作媒材走上舞台，成為全場最吸睛、最萌的焦點。

為提升遊園停留與體驗完整度，今年特別打造「WONDER FUN PARK 大地樂園」，包含氣墊遊具與闖關任務等設施，讓孩子盡情放電、家長安心停留；同時「WONDER INSTALLATIONS 裝置藝術與毛巾進化展」串起沉浸式動線，入口意象、毛巾產業進化歷程展示與觀秀帳篷等設計，讓民眾在拍照打卡之餘，也能理解虎尾毛巾從工藝、機能到永續轉型的完整故事。

▲立委劉建國介紹虎尾毛巾產地優質獲得消費者喜愛。(記者劉春生攝)

毛巾科技協會理事長巫金周表示，巾彩節的核心不是短暫的熱鬧，而是讓產業在節慶中被理解、被喜愛、被支持。「我們希望民眾來到虎尾，不只是買到一條好毛巾，更能看見背後的技術升級與土地故事；讓毛巾從產地走向品牌，從日用品走向更有價值的生活提案。」

立法委員劉建國也指出，虎尾毛巾是台灣國產好物的重要代表，巾彩節讓全國民眾有機會在生活場景中親身認識、體驗並支持國產毛巾，「歡迎大家今天、明天都來虎尾同心公園，看表演、逛市集、帶好巾回家，也用行動支持虎尾毛巾之都的產業與地方發展。」

明（14）日活動將持續推出市集、親子體驗與大地樂園等內容，並於下午迎來雲林縣街頭藝人協會辦理的FOCASA馬戲團跨界大秀壓軸演出，誠摯邀請民眾把握週末行程前來虎尾同心公園，共度充實又有溫度的巾彩節慶時光。