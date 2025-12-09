「2025雲林巾彩耕地藝術節 WONDERFIELD」，12/13、14虎尾同心公園熱鬧登場。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林虎尾作為臺灣毛巾產業重鎮，全台約八成國產毛巾出自虎尾，不僅象徵堅實的產業實力，更深深融入地方文化與生活記憶。今年由雲林縣毛巾產業科技發展協會與雲林縣街頭藝人協會主辦的「2025雲林巾彩耕地藝術節－巾彩大地秀」，將於12月13日至14日在虎尾同心公園盛大登場。主辦單位於9日在同心公園舉辦記者會，正式公布活動主題與亮點，透過媒體邀請全國民眾：「今年冬天，最值得全家一起出發的節慶，就在虎尾！」

巾彩耕地藝術節邁入第七屆，已從地方產業活動升級為全台具指標性的「產業 × 藝術 × 親子生活節」。本屆以《巾彩大地秀 WONDERFIELD》為主題，延續「推廣虎尾毛巾、結合在地小農、親子共享」的核心精神，並加入跨界表演與沉浸式場域設計，讓參與者在走、逛、玩、買、拍之間，自然認識虎尾毛巾的品質、創新與永續精神。

立法委員劉建國表示「虎尾毛巾是台灣國產品牌的重要代表，巾彩耕地藝術節是讓產業被看見、被體驗、被支持的最佳平台。他鼓勵全國民眾到虎尾走走，用旅遊與消費支持國產好巾，也為地方注入實質人潮與觀光動能。」

毛巾科技協會理事長巫金周指出「今年活動以「柔軟產業 × 土地生活 × 跨界藝術」為策略主軸，從內容到動線全面升級。除了推出膠原蛋白機能毛巾、咖啡紗永續毛巾禮盒等新材質產品，現場也規劃「巾彩禮讚」品牌聯名特色禮盒，串連雲林文化藝術、社區、小農與商圈好物，讓毛巾成為可收藏、可送禮、可分享的生活提案。」

本屆「2025雲林巾彩耕地藝術節 WONDERFIELD」活動亮點一次到位：12/13清晨由「巾彩大地行 WONDER WALK」健走暖心啟動，邀親子家庭、社區與企業用腳步走進虎尾土地；「巾彩市集 WONDER MARKET」集結虎尾毛巾品牌、小農好物與虎尾魅力商圈共同展售，現場消費滿額即可獲得100元虎尾商圈消費券，帶動民眾從公園延伸走逛街區、創造回流效益；舞台展演方面，主舞台首度攜手FOCASA馬戲團跨界大秀於12/14下午引爆節慶高潮，小舞台則安排親子音樂與互動型表演，讓全齡觀眾都能找到自己的歡樂節奏；親子集客內容延續歷屆核心，規劃毛巾DIY與「小小造型王—寶寶毛巾造型秀」比賽，讓孩子把毛巾變成創意服裝走上舞台成為全場最萌亮點；同時打造「耕地遊樂園」主題氣墊遊具與闖關任務、大地遊戲，提供孩子放電、家長安心停留的遊憩場域；最後以「WONDER INSTALLATIONS裝置藝術與毛巾進化展」串起沉浸式節慶動線，從入口意象到產業歷程展區與觀秀帳篷，讓民眾在逛、拍、玩之間看見虎尾毛巾從工藝、機能到永續轉型的完整故事。

雲林縣毛巾科技協會、雲林縣街頭藝人協會誠摯邀請全國民眾於12月13–14日前來虎尾同心公園，參與雲林冬季最具代表性的產業藝術節慶。帶著家人一起健走開場、看馬戲、逛市集、玩樂園、做手作、買國產好巾，用行動支持虎尾毛巾、在地小農與商圈店家，感受地方產業與文化共榮共好的新價值。

