2025雲林滷肉飯爭霸戰揭曉頒獎 逾千碗飄香免費嚐

二○二五雲林滷肉飯爭霸戰揭曉頒獎，逾千碗滷肉飯飄香免費嚐。（記者陳正芬攝

記者陳正芬／雲林報導

二○二五雲林滷肉飯節六日於古坑綠色隧道中央大草皮登場，獲獎神級滷肉飯十家專業店家，提供逾千碗料好實在滷肉飯供大家品嘗，現場濃郁滷香味飄香，吸引民眾齊聚共享雲林好味。

縣長張麗善說，頂級滷肉飯的決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素；雲林是台灣糧倉，擁有得天獨厚地理環境，無論是濁水溪滋養的高品質稻米、把關的零瘦肉精豬肉，或是歷史悠久的醬油產業，都是成就一碗好吃滷肉飯的重要關鍵。雲林滷肉飯節今年是第五屆，以推廣在地優質食材為理念，希藉這碗國民美食，展現雲林稻米、健康豬肉與香醇醬油的三大優質農特產。

張麗善說，神級滷肉飯爭霸戰結果，專業店家組由大崙發哥麵店掄元奪魁，民間高手組冠軍是來自台北市的羅文澤先生獲得，現場頒發冠軍匾額及獎金；也感謝食材贊助廠商包含米、醬油-西螺鎮農會、肉-雲林縣肉品市場，歡迎全國民眾尋香到雲林品嘗「神級滷肉飯」的好滋味。

大崙發哥麵店老闆李清輝感謝縣府舉辦滷肉飯節活動，去年獲得季軍，經比賽及評審的建議改進自己的產品及店面環境，此次能更上一層樓拿下冠軍，深表榮幸。

農業處長魏勝德說，透過滷肉飯節讓更多人了解雲林農業實力，並以具代表性庶民美食帶動地方觀光。活動現場香噴噴的千碗滷肉飯、烤大豬、香腸等品嚐，以及多項體驗包括飯糰DIY、百香滷包手作，以米、肉、醬為主題的闖關遊戲，讓遊客把雲林的好味道帶回家。

