2025雲林滷肉飯節爭霸戰冠軍出爐 千人共享好味

▲專業店家組，冠亞季軍頒獎。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】1年1度的美食盛宴「2025 雲林滷肉飯節」今（6）日上午於古坑綠色隧道中央大草皮盛大開幕。此屆神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的10家專業店家，提供超過千碗的滷肉飯供來賓及民眾一起品嘗，現場飄散濃郁滷香，吸引全國各地民眾湧入，共享雲林好味。

縣長張麗善表示，一碗頂級滷肉飯的決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素；雲林是台灣的糧倉，擁有得天獨厚的地理環境，無論是濁水溪滋養的高品質稻米、零瘦肉精把關的豬肉，或是歷史悠久的醬油產業，都是成就一碗好吃滷肉飯的重要關鍵，今年是雲林第五屆滷肉飯節，以推廣在地優質食材為理念，希望藉由這碗國民美食，展現雲林稻米、健康豬肉與香醇醬油的三大優質農特產。

廣告 廣告

張縣長說，最受矚目的神級滷肉飯爭霸戰結果也於今日揭曉，專業店家組由大崙發哥麵店獲得此屆冠軍殊榮，民間高手組冠軍則由來自台北市的羅文澤先生獲得，現場頒發冠軍匾額及獎金；感謝食材贊助廠商包含米、醬油-西螺鎮農會、肉-雲林縣肉品市場，提供雲林最優質的米、醬、豬肉，滷肉飯的靈魂三元素，歡迎全國的民眾尋香到雲林，細細體會雲林「神級滷肉飯」的好滋味及在地食材的好品質。

大崙發哥麵店老闆李清輝表示，感謝縣府舉辦滷肉飯節活動，去年獲得季軍，經過比賽及評審的建議，改進自己的產品及店面環境，此次能更上一層樓拿下冠軍，深表榮幸。

農業處長魏勝德表示，希望透過滷肉飯節，讓更多人了解雲林農業實力，並以具代表性的庶民美食帶動地方觀光。今日活動現場除了香噴噴的千碗滷肉飯、烤大豬、香腸等品嚐活動，多項體驗活動包括:飯糰 DIY、百香滷包手作課程，以及以米、肉、醬為主題的闖關遊戲也熱鬧進行，今年還特別規劃票選活動，讓民眾一次品嚐到不同店家的滷肉飯，投票選出心目中最喜愛的風味。好逛又好買的在地農特產市集，讓遊客把雲林的好味道帶回家。

今日到場貴賓:縣長張麗善、立委張嘉郡、議員簡慈坊、議員賴明源、農業處長魏勝德、文觀處長陳璧君、縣農會總幹事陳志揚、西螺鎮農會總幹事廖錦富、北港農會總幹事林翠香、雲林縣肉品市場總經理黃加安、養豬協會理事長吳英吉、常務監事王木坤、丸莊醬油副總莊偉民、水林鄉代理鄉長張東凱等共襄盛舉，一起推薦雲林神級滷肉飯。