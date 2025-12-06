2025雲林滷肉飯節登場 爭霸戰冠軍出爐

「2025 雲林滷肉飯節」今天上午在古坑綠色隧道中央大草皮盛大開幕／翻攝照片





一年一度的美食盛宴「2025 雲林滷肉飯節」今（6）日上午在古坑綠色隧道中央大草皮盛大開幕。本屆神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的10家專業店家，提供超過千碗的滷肉飯供來賓及民眾一起品嘗，現場飄散濃郁滷香，吸引全國各地民眾湧入，共享雲林好味。

縣長張麗善表示，一碗頂級滷肉飯的決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素，今年是雲林第五屆滷肉飯節，以推廣在地優質食材為理念，希望藉由這碗國民美食，展現雲林稻米、健康豬肉與香醇醬油的三大優質農特產。

張麗善說，最受矚目的神級滷肉飯爭霸戰結果也於今日揭曉，專業店家組由大崙發哥麵店獲得本屆冠軍殊榮，民間高手組冠軍則由來自台北市的羅文澤先生獲得，現場頒發冠軍匾額及獎金。

張麗善感謝食材贊助廠商包含米、醬油-西螺鎮農會、肉-雲林縣肉品市場，提供雲林最優質的米、醬、豬肉，滷肉飯的靈魂三元素，歡迎全國的民眾尋香到雲林，細細體會雲林「神級滷肉飯」的好滋味及在地食材的好品質。

農業處長魏勝德表示，希望透過滷肉飯節，讓更多人了解雲林農業實力，並以具代表性的庶民美食帶動地方觀光。今日活動現場除了香噴噴的千碗滷肉飯、烤大豬、香腸等品嚐活動，多項體驗活動包括:飯糰 DIY、百香滷包手作課程，以及以米、肉、醬為主題的闖關遊戲也熱鬧進行，今年還特別規劃票選活動，讓民眾一次品嚐到不同店家的滷肉飯，投票選出心目中最喜愛的風味。好逛又好買的在地農特產市集，讓遊客把雲林的好味道帶回家。



