2025電子書百大暢銷榜出爐！ 理財書奪冠 台港讀者「剛需」大不同

樂天Kobo公布「2025 年度台灣百大暢銷排行榜」，2025年由商業理財鉅作《納瓦爾寶典》強勢奪下年度冠軍，而《我可能錯了》、《你的人生，他們六個說了算！》及《Rewire-神經可塑性》則緊隨其後，佔據了排行榜的第二至第四名；這份榜單清晰地揭示了「思考力全面崛起」的年度趨勢，顯示大眾正積極透過商業理財與心理勵志書籍，強化自身的判斷力與心理韌性。

文學小說強勢回流，情感寄託成剛需

儘管商業理財書佔據榜首，但若以入榜數量來看，文學小說類別卻是今年最大的贏家，共有高達 38 本作品擠進百大行列。這股閱讀力量的背後，是讀者對於情感寄託與精神喘息的強烈需求。其中，描寫青春成長的《進烤箱的好日子》以其辛辣幽默的筆觸引發共鳴，榮登文學小說類冠軍；奇幻大作《迷霧之子》與懸疑氛圍濃厚的《沼澤女孩》也表現亮眼。這些作品的熱銷，反映出在忙碌高壓的現實生活中，台灣讀者渴望透過故事遁入更廣闊的想像空間，尋求心靈的療癒與釋放。

從投資心法到自我覺察，追求掌控感與內在平靜

深入分析2025年的閱讀趨勢，可以發現「掌控人生」是貫穿榜單的核心關鍵字。讀者不僅透過《納瓦爾寶典》學習矽谷創投家的長期思考策略，也藉由《持續買進》建立系統化的資產管理方法。這些書籍不再僅是提供知識，而是協助讀者在變動環境中建立一套能預測、判斷與自我管理的思維框架。



與此同時，向內探索的需求也同步提升。心理勵志類書籍如《Rewire-神經可塑性》與蔡康永的《情商課》，分別從科學理論與處世智慧切入，幫助讀者重塑情緒與行為模式；而《蛤蟆先生去看心理師》則以療癒視角探討心理健康。這種「外求策略、內求安定」的閱讀雙軌，展現了現代人試圖在混亂世界中找回平衡的努力。

名人傳記大放異彩

名人傳記2025年同樣在榜單上大放異彩，台積電創辦人的《張忠謀自傳》上下冊雙雙入榜，顯示讀者渴望借鏡成功企業家的決策思維與人生哲學；《執行長日記》等書也同樣受到青睞，證明了實務智慧與管理經驗仍是職場人士的剛需。



在圖像與聽覺閱讀方面，長銷漫畫系列如《我所看見的未來》、《葬送的芙莉蓮》及《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，憑藉著獨特的世界觀與情感深度，持續霸佔漫畫輕小說榜單。此外，隨著「聽書」習慣的普及，有聲書市場也逐漸成熟，心靈成長類作品如《我可能錯了》、《被討厭的勇氣》成為通勤族吸收正能量的首選，開啟了新時代的閱讀體驗。

台港閱讀文化大不同！台灣重實務、香港重療癒

值得玩味的是，對比樂天Kobo同步發布的香港百大暢銷榜，兩地讀者的閱讀偏好呈現有趣的差異。雖然文學小說在兩地皆備受喜愛，但香港讀者對於《你可以習慣不在意》、《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》這類聚焦情緒療癒與生命議題的書籍需求遠高於台灣。相較於香港讀者傾向尋求心理支持與自我修復，台灣讀者則更偏好商業理財與實用思考類書籍，反映出台灣社會更傾向透過強化專業能力與理財判斷，來應對未來的挑戰。



為了讓讀者能更精準地找到適合自己的書籍，樂天Kobo在 2025 年首度將榜單細分為九大類別，並推出年度百大書展優惠，即日起相關參展書享單本79折起，邀請讀者在新的一年繼續透過閱讀，為生活注入成長的動力。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）