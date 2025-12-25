2025電影大事／許光漢爆紅當兵！「寶藏男孩」王大陸釣出一票閃兵男星

許光漢事業高峰悄入伍，對比王大陸偽造病例企圖逃避兵役，還涉嫌傷害罪。（圖／翻攝自許光漢、王大陸Instagram）





歲末年終，回顧2025年電影圈內發生的大事件，包括妮可基嫚19年婚斷；台港資深演員顏正國、許紹雄以及馮淬帆相繼離世；金馬導演蕭雅全、《返校》編劇蔡坤霖被揭性騷擾惡行；男神許光漢爆紅突入伍服兵役，對比王大陸除了逃兵役還涉嫌傷害司機，進而爆出一連串「男星閃兵名單」，被網友嘲諷是「寶藏男孩」令人不勝唏噓。

年度電影大事回顧

妮可基嫚19年婚變！歌手尪疑「偷吃嫩妹」被逮

妮可基嫚19年婚姻劃下句點。（圖／翻攝自妮可基嫚Instagram）

現年58歲的奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與57歲歌手丈夫凱斯厄本（Keith Urban）19年婚斷，稱離婚原因為兩人存在不可調和的分歧；不過知情人士透露，男方疑似與25歲歌手瑪姬鮑格（Maggie Baugh）交往爆出婚外情，對妮可基嫚造成毀滅性的打擊，但雙方目前都未公開回應傳聞。



《老狐狸》金馬導演蕭雅全性騷擾！承認惡行離開業界

《老狐狸》導演蕭雅全承認性騷擾導演陳蔚爾。（圖／翻攝自蕭雅全臉書）

陳蔚爾導演於6月6日發文指控，遭到以《老狐狸》奪得金馬獎最佳導演的蕭雅全「權勢性騷擾長達15年」，包括言語性騷擾、撫摸大腿與舔乳房等行為；台北電影節「電影正發生：造型提案工作坊」緊急撤換原定評審蕭雅全。隔日，蕭雅全發聲道歉並承認所有惡行：「我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。」正式宣佈離開業界。

《返校》、《鬼才之道》編劇蔡坤霖！爆權勢性騷擾：抓著妳的胸射Ｘ

蔡坤霖被控權勢性騷擾。（圖／翻攝自蔡坤霖臉書）

影集《返校》、電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖，9月被編劇營一名女學員C小姐控訴PUA（情緒操控）與權勢性騷擾長達8個月，包括「我們做愛好不好」、「如果能夠親吻妳、抓著妳的胸部在妳體內射Ｘ，我是不是可以接近成為我想要的人？」等性暗示猥褻內容。

蔡坤霖原定於9月出任高雄市文化局主辦的「2025編劇實戰接軌計畫」總導師，主辦火速發聲明宣佈與蔡坤霖創辦的「好傢伙創作有限公司」正式解約：「對於任何涉及性騷擾或不當行為之情事，秉持零容忍原則，將依相關規範嚴正處理。」蔡坤霖發聲明否認性騷擾指控，聲稱控訴的性暗示猥褻內容是「17年前的個人歷史故事」：「我自問行事坦蕩、問心無愧，願接受一切法律和公眾之檢視。」

爆紅低調入伍！國民老公許光漢「失業1年」好開心

許光漢悄悄入伍備受外界矚目。（圖／東森新聞）

許光漢悄悄入伍備受外界矚目。（圖／東森新聞）

現年34歲的「國民老公」許光漢憑藉演出《想見你》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品爆紅，但他在2024年8月20日低調入伍於公益大使團擔任替代役，引爆外界關注！8月6日於南投內政部役政司正式退役，越南、韓國粉絲都來見老公，他感謝表示：「我會帶著這個能量，努力去拍其他作品。」

王大陸逃兵被抓！「寶藏男孩」掀出一票閃兵男星

王大陸閃躲兵役案爆出案外案。（圖／翻攝自王大陸Instagram）

現年33歲的王大陸因演出電影《我的少女時代》徐太宇爆紅，卻在2月18日爆出閃躲兵役案，3月13日入伍服替代役；11月18日首次開庭，他全數認罪：「這是我無知犯下的錯誤，我誠摯認錯」，供稱支付新台幣360萬元，委託「閃兵集團」主謀陳志明偽造病例企圖逃避兵役，涉偽造文書罪遭檢方求刑1年。

閃躲兵役案起訴，陳柏霖、修杰楷、Energy謝坤達等人遭求刑2年8月。（圖／記者游承霖攝影）

王大陸閃躲兵役案，意外爆出一大票演藝圈男星犯法，第一波起訴名單包括陳零九、威廉、陳大天、大根等人；第二波有修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達與張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰）、唐振剛、薛仕凌、阿達，已知有18名藝人涉案。

檢警查扣王大陸手機爆出案外案，他在2024年4月因為不滿叫車平台派來的車種，疑似不會開特斯拉車門，當場與司機爆發口角、怒拍車窗比中指；事後他透過游姓富二代找來4名惡煞將司機拖出車外痛毆，幫派份子拍下影片傳給游男，游男再傳給王大陸「炫耀」。5月王大陸的工作室發出聲明，表示已與受害司機達成和解、撤告。

人生殺青！「好小子」顏正國50歲癌逝

顏正國50歲逝世。（圖／翻攝自顏正國臉書）

資深影星「阿國」顏正國演出《角頭》、《好小子》系列電影並執導《角頭2：王者再起》，2024年11月經診斷罹患肺腺癌晚期，今年10月7日病逝，享年50歲。顏正國的太太發文證實死訊：「在所有家人陪伴下安詳辭世，相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。」家屬於11月8日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，結拜大哥鋼鐵爸集結40多位好友共同操辦後事，高捷、喜翔、黃騰浩、阿Ben（白吉勝）、喜翔都現身送別好友最後一程。

港片「綠葉王」不敵病魔 許紹雄76歲病逝

資深演員許紹雄癌逝。（圖／翻攝自微博）

「Benz哥」許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，於10月28日凌晨病逝，享壽76歲。他是香港影視圈中的「綠葉王」，參與過多部港片《老夫子2001》、《新紮師妹系列》、《使徒行者》演出，其中又憑藉1999年電影《談判專家》飾演劉青雲的上司黃啟法一角，獲提名《第19屆香港電影金像獎》最佳男配角。

「香蕉你個芭樂」成絕響！馮淬帆81歲病逝

馮淬帆81歲離世。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

「幽默祖師」馮淬帆演過《福星高照》、《最佳損友》牛頭帆、《精裝追女仔》等喜劇電影，10月31日因病與世長辭，享壽81歲。家屬依照其生前遺願於11月13日低調舉行家祭，導演杜琪峯、錢江漢、製作人楊紹鴻都來台參加告別式；根據馮淬帆生前遺願，火化完畢後，骨灰由胡璉將軍的孫女胡敏珍送往金門納骨塔安放。



