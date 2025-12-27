2025電影預告王是它！ 未上映先稱霸創15年來最高紀錄

時至年末，2025年電影預告片流量排行出爐，睽違近20年的續集《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）展現驚人號召力，正式登基為年度預告片流量之王。

根據《Forbes》報導，《穿著Prada的惡魔2》僅憑不到60秒的前導預告，發布後的24小時內累積1.815億次觀看，成為數據分析公司「WaveMetrix」追蹤15年來，觀看數最高的喜劇電影預告片。

預告片發布當天正好是女主角安海瑟薇（Anne Hathaway）的43歲生日。據統計，總觀看數中有三分之一來自她個人的社群帳號（FB、IG、TikTok），展現了強大的巨星影響力。

第二名至第五名分別為《海洋奇緣》真人版1.612億次、《星際寶貝》真人版1.494億次、《驚奇4超人：第一步》1.441 億次、《玩具總動員5》1.336億次。

在充滿續集與重拍的榜單中，只有一部電影不屬於續作、翻拍或重啟IP，那就是由麥可傑克森親姪子主演的傳記電影《麥可傑克森》（Michael）。該片預告片觀看數高居全球第8名，顯示全球樂迷對這位流行樂天王生平的高度期待。

安海瑟薇與梅莉史翠普在紐約街頭被拍到正在拍攝《穿著Prada的惡魔》續集。（圖／美聯社）

如果說戲院電影是《穿著Prada的惡魔》的天下，那麼串流平台的王者絕對是Netflix的《怪奇物語》。該劇最終季的「日期公布預告」、「前導預告」與「正式預告」三支影片分別有1.712億次、1.6億次與1.5億次觀看，在串流影集預告榜單的前五名中就包辦第一、二、四名。第三與第五名分別為Netflix的《魷魚遊戲》1.5億次與《星期三》1.19億次。

這份榜單反映出「情懷」與「巨星號召力」依然是當今影視圈的流量密碼。無論是20年後的惡魔回歸，還是橫跨9年的怪奇終章，觀眾對於熟悉角色的喜愛，還是遠超乎原創劇本。

《怪奇物語》第5季大衛哈伯（左）與米莉波比布朗，一起對抗威可那。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導