2025青山盃開打！馬國醉男超商暴走 怒推貨架遭警帶走

萬華青山宮遶境首日發生意外插曲，馬籍觀光客不勝酒力遭到保護管束。翻攝畫面

萬華艋舺青山宮建宮170周年遶境昨（9日）晚間熱鬧登場，卻立刻出現鬧場插曲！一名46歲馬來西亞籍紀姓男子酒後失控，在桂林路超商內與友人口角，竟怒推貨架、飆罵大吼，引來大批民眾圍觀，警方最後只能將人「保護管束」帶回。

事發於晚間19時許多，青山遶境隊伍行經桂林路、梧州街口附近，人潮擠得水泄不通，紀男與妻子、友人同遊，但疑因飲酒過量與友人爆口角，情緒瞬間失控，衝進超商內大吼大叫、還把貨架整排推倒，店員嚇得報警求助。

廣告 廣告

警方趕抵時，紀男仍醉得東倒西歪、喧鬧不止，超商外甚至聚集數十名民眾觀看。一旁友人慌張想衝入店內查看，不斷與警方爭執，場面一度混亂。警方見紀男持續失控，為避免傷及無辜，立即將他壓制帶回派出所進行保護管束。

萬華警分局指出，現場無人受傷，紀男酒醒後情緒已恢復，由妻子帶回休息。警方強調青山遶境屬大型宗教活動，今年共動員662名警力維安、交管，呼籲民眾切勿因酒意鬧事，遇衝突應冷靜處理，以免「被迫參加青山盃」。

該段失控畫面也被民眾拍下 PO 網，網友笑稱：「2025青山王盃 Day1 開賽！」、「超商最無辜」、「青山盃第一場選手登場」。

萬華分局呼籲，遶境期間人潮密集，應避免飲酒過量，發生糾紛請立即通報警方，以維護活動秩序與公共安全。



