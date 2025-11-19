2025青龍獎完整得獎名單／大贏家《徵人啟弒》抱6大獎 玄彬、孫藝珍同登影帝后創紀錄

【緯來新聞網】



2025年韓國「青龍電影獎」今（19日）在首爾舉行，朴贊郁執導新作《徵人啟弒》抱回最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、音樂獎、技術獎等6項大獎，成為今晚大贏家。影帝、影后則由玄彬、孫藝珍夫妻檔分別以《哈爾濱》、《徵人啟弒》抱回，創下夫妻檔共登影帝后的新紀錄。

玄彬、孫藝真奪下青龍獎影帝后肯定。（圖／翻攝自CHZZK）

2025年韓國「青龍電影獎」完整得獎名單

* 最佳電影

《徵人啟弒》



* 最佳導演獎

朴贊郁／《徵人啟弒》



* 最佳男主角獎

玄 彬／《哈爾濱》



* 最佳女主角獎

孫藝真／《徵人啟弒》



* 最佳男配角獎

李星民／《徵人啟弒》



* 最佳女配角獎

朴智賢／《窺鏡》



* 最佳男新人獎

安普賢／《凌晨兩點的惡魔》



* 最佳女新人獎

金度延／《單細胞女孩與校園怪談》



* 新導演獎

金惠英／《沒關係，我沒事！》



* 攝影獎

《哈爾濱》



* 劇本獎

《終極對弈》



* 音樂獎

《徵人啟弒》



* 美術獎

《戰，亂》



* 剪輯獎

《異能5：死了一個超人以後》



* 技術獎

《徵人啟弒》（服裝）

