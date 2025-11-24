【2025青龍電影獎】玄彬孫藝真雙入圍超放閃！「如果只能有一人得獎會選誰？」答案出乎意料

2025青龍電影獎得獎名單今（19日）晚間揭曉！其中最大亮點就是玄彬和孫藝珍雙雙入圍最佳男主角、最佳女主角獎。觀眾們都非常期待兩人聯袂出席。雖然並未兩人並肩同框，但節目安排玄彬先走入紅毯，接著下一位就是孫藝珍，也讓觀眾尖叫連連。

2025青龍電影獎｜玄彬孫藝珍先後走紅毯

先走入紅毯的玄彬，以梳得油亮的旁分油頭、搭配厚框黑色眼鏡與黑色西裝亮相，展現十足帥氣大叔風範。紅毯主持人在訪問時問及：「如果兩人中只能有一人得獎，你會選誰？」玄彬則毫不猶豫回答：「我會得獎。」令現場一陣驚呼。主持人追問理由時，他笑著說：「就那樣吧。」

2025青龍電影獎｜玄彬孫藝珍誰會得獎？

而隨後孫藝真也擔任壓軸，以一襲編織透視感淺色禮服走上紅毯，搭配俏麗短髮，甜美又仙氣。她以《徵人啟弒》和李秉憲飾演夫妻入圍最佳女主角。主持人以同樣的問題詢問孫藝真：「如果兩人中只能有一人得獎，你會選誰？」孫藝真瞇著眼微笑說：「（玄彬）應該會說是他吧。」再次引發現場一陣哄笑。她接著補充：「如果兩人之中只能一位得獎，我也會選我自己。」兩人不僅展現身為演員的自信和企圖心，也顯示兩人之間的好默契，以及對於事業的熱忱並不會因為愛情而減少半分。





2025青龍電影獎｜玄彬孫藝珍獲人氣明星獎同框

玄彬和孫藝真可以說是最具人氣的韓國巨星夫妻，在20252025青龍電影獎頒獎典禮上，兩人也雙雙獲得了由粉絲投票的清淨園人氣明星獎，使得兩人終於在舞台上同框。玄彬表示：「我知道這個獎是許多粉絲投票，才讓它落到我手上。真的非常感謝大家。」而主持人李帝勳也說道：「情侶夫妻在舞台上以這種方式亮相，這應該是第一次吧？」

孫藝珍接著說：「我想我也永遠不會忘記這一刻。能和丈夫一起獲得人氣獎，我感到無比榮幸。非常感謝工作人員和粉絲們，為我們留下如此難忘的回憶。」孫藝珍還在玄彬身旁比出V字手勢，表達喜悅之情。

2025青龍電影獎｜人氣明星獎得獎名單

本屆清淨園人氣明星獎的藝人包括《異能5：死了一個超人以後》的朴珍榮、《哈爾濱》的玄彬、《徵人啟弒》的孫藝真，以及《凌晨兩點的惡魔》的林潤娥。

玄彬在2025青龍電影獎是以電影《哈爾濱》入圍最佳男主角獎項，競爭對手包括《醜得要命》朴正民、《非普通家庭》薛景求、《徵人啟弒》李秉憲、《我和我的殭屍女兒》曹政奭。而孫藝真是以《徵人啟弒》入圍最佳女主角，同樣入圍的有《祭司2：闇黑修女》宋慧喬、《異能5：死了一個超人以後》李在仁、《凌晨兩點的惡魔》林潤娥（林允兒）、《聖母殺手》李慧英。

