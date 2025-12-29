2025韓國觀光公社旅客熱搜最愛韓國景點TOP 9！從《Kpop獵魔女團》到《苦盡甘來遇見你》景點都上榜～
日前，韓國觀光公社進行了《外國旅客調查》，其中台灣旅客的首選目的地依序是首爾(67.5%)、釜山(22.7%)和濟州(8.2%)！根據過去一整年「VISITKOREA」繁體中文網站使用者搜尋關鍵字的資料顯示，首爾的景福宮位居榜首，釜山和濟州則分別以海東龍宮寺和城山日出峰拔得頭籌。因此，韓國觀光公社特別對此進一步分析，挑選出「2025年度粉絲最愛韓國景點TOP 9」，現在就讓我們一起來瞧瞧有哪些地點上榜～
圖片＝2
城山日出峰是濟州最知名的景點（Image Source : Getty Creative）
【2025粉絲最愛韓國景點TOP 9】
＊首爾・景福宮
＊首爾・望遠市場
＊首爾・北村韓屋村
＊釜山・海東龍宮寺
＊釜山・白淺灘文化村
＊釜山・松島海上纜車
＊濟州・城山日出峰
＊濟州・涉地可支
＊濟州・山茶花之丘
【內容】
＊首爾・景福宮
圖片＝3
景福宮是朝鮮五大宮闕中規模最大的一個（Image Source : Getty Creative）
身為韓國旅遊必訪人氣景點排行榜第一名的景福宮（경복궁），是朝鮮王朝的第一座法宮，名稱來自於「新王朝能獲得廣大福運、繁榮興盛」之意的它，最初興建於1395年，而後經過多次擴建與重建，並且在19世紀高宗時修復，在40多公頃的土地上重建了大約500座建築⋯⋯然而日本殖民時期遭受大規模拆除和移改，曾一度「面目全非」，直到韓國獨立後，才開始著手進行宮殿建築的原貌恢復工程，最終出現我們今日看到的模樣。
圖片＝4
秋天的景福宮五彩繽紛，可以欣賞紅葉與銀杏。（Image Source : Getty Creative）
身為朝鮮五大宮闕中規模最大的宮殿，不只多部韓劇在此取景，它還是BTS迷你專輯中收錄的《小宇宙》和《IDOL》的現場演唱地址，吸引無數戲迷和粉絲前來朝聖。換上韓服漫步於美麗的宮殿之間，給人一種穿越時空的感覺，而且穿韓服可以免費參觀景福宮！此外，這裡還是春天賞櫻、秋天賞楓的好去處。值得一提的還有，景福宮的夜景分外迷人，如果在每年特定夜間開放期間來到首爾，千萬別錯過～
＊首爾・望遠市場
圖片＝5
美味的魚糕令人垂涎（Image Source : Getty Creative）
一提起首爾的傳統市場，遊客最先浮現腦海的大多是廣藏市場，而且幾乎成為許多人的必訪景點之一。不過除了廣藏市場以外，位於弘大附近的望遠市場（망원시장）也非常值得一探，同樣是座室內市場，琳琅滿目的攤販間更不乏各色美食，日常生活所需和吃食大都能在此解決，加上地下綜合文化空間和各種便利設施，在地居民也經常到此走動。
圖片＝6
在望遠市場中可以買到各色韓國傳統糕點（Image Source : Getty Creative）
望遠市場的營業時間為10:00~20:00（依店家可能不同），人氣美食包括炸雞、炸辣椒、年糕排骨、辣炒年糕、糖餅、魚糕等，此外也能買到各種辛奇和傳統糕點，大飽口福一番。此外，市場周邊有越來越多的特色咖啡館和甜點店等聚集，增添了不少現代氣息，也吸引許多遊客來訪，並且也經常出現在《劉QUIZ ON THE BROCK》等熱門韓綜中。加上鄰近漢江，天氣晴朗時不妨外帶食物去野餐！
＊首爾・北村韓屋村
圖片＝7
北村韓屋村是過去兩班貴族居住的地方（Image Source : Getty Creative）
鄰近景福宮、昌德宮和三清洞的北村韓屋村（북촌한옥마을），過去是兩班貴族生活的地方，昔日只有領有厚祿的高官貴爵才能在此居住，至今依舊保留著許多傳統木造房舍韓屋，洋溢著濃濃的傳統文化氣息，伴隨著北村狹窄蜿蜒的巷弄，形成非常獨特的景觀。特別是出現在《Kpop獵魔女團》中後，讓它更受歡迎。
圖片＝8
傳統韓屋與現代建築形成強烈的對比（Image Source : Getty Creative）
除了「踩街」之外，北村還有許多小型博物館，例如韓服或繩結等，如果想了解當地數百年前至數十年前的舊時生活，可以走一趟北村生活史博物館（북촌생활사박물관），裡頭保存了2萬件生活物品外，所有展品皆可親手觸摸，還可以體驗打磨、擣衣等「粗活」，至於由財務官府改設而成的北村文化中心（북촌문화센터），則介紹韓屋結構與歷史，不妨親自走進韓屋中一探它的格局和真實面貌吧！
＊釜山・海東龍宮寺
圖片＝9
臨海而建的海東龍宮寺是韓國最美的寺廟之一（Image Source : Getty Creative）
有別於大多興建於山上的寺廟，瀕臨日本海的海東龍宮寺（해동 용궁사），顯得格外與眾不同！身為全韓國風景最美的寺廟之一，這座全韓國唯一建在海邊的佛寺，是西元1376年時高麗恭愍王的國師懶翁禪師所建。當時高麗正值旱災，據說他夢見東海龍王跟他說：只要在蓬萊山角興建寺廟就能風調雨順，因此供奉觀音大士的蓬萊山普門寺就此誕生⋯⋯
圖片＝10
以單一石材打造的韓國最大石像——海水觀音大佛（Image Source : Getty Creative）
位於釜山東北方的機張郡，海東龍宮寺是韓國三大觀音聖地之一。1974年時，住持晸菴僧人發願重建這座因戰禍燒毀的觀音道場，在祈禱百日之後，竟夢見觀音大士在此乘龍風飛升，於是有了今日的名稱。寺區內有尊以單一石材打造而成的韓國最大石像——海水觀音大佛，高達10公尺的它又被稱為「東海笠岩佛的藥師如來佛」。
圖片＝11
通往海東龍宮寺的108級階梯（Image Source : Getty Creative）
據說，在海東龍宮寺誠心祈禱，如果獲得菩薩夢中顯靈，願望就能實現，只不過想要前往寺廟，可得先走完象徵「百八煩惱」的108級階梯。至於想求子的人，別忘了摸摸階梯入口達摩像的鼻子或肚子，或是大雄殿前窟法堂裡的彌勒作佛石像，這尊打從寺廟創建時期就已存在的佛像，又有「得男佛」的暱稱。無論是不是為了許願而來，依山傍海的海東龍宮寺，美麗的景色都絕對值得你走上一遭。
＊釜山・白淺灘文化村
圖片＝12
依山坡而建的白淺灘文化村坐擁絕美海景（Image Source : Getty Creative）
釜山除了有被喻為「馬丘比丘」的甘川洞文化村（감천문화마을）之外，還有一處「聖托里尼」——白淺灘文化村（흰여울문화마을）。名稱來自於順著蓬萊山蜿蜒山勢朝大海奔流的溪流，沿途形成猶如白色雪花紛飛般的景象，然而與充滿詩意的名稱不同，這處位於影島的村落，原本是韓戰時難民落腳的地點。
圖片＝13
白淺灣文化村的迷人角落等待你來發掘（Image Source : Getty Creative）
近年來，當地居民將老舊的房舍整修，並以可愛的壁畫和裝置藝術加以裝飾，讓白淺灘文化村搖身一變成為最具代表性的文化空間之一。沿著狹窄的巷弄穿梭，欣賞出現眼前的美麗海景，偶爾與路過的貓打招呼，意外踏進充滿個性的小店，或是在特色咖啡館消磨一段時光⋯⋯走著走著你或許覺得眼前景色似曾相識，IU的《Through the Night》MV以及電影《正義辯護人》等都曾在此取景～
＊釜山・松島海上纜車
圖片＝14
松島海上纜車帶領你翱翔天際（Image Source : Getty Creative）
釜山南部的松島因為生著著茂密的松樹林而得名，它也以韓國第一座公共海水浴場而廣為人知。這片開放於1913年的人工海灘，在1960~1970年代人氣達到巔峰，沒想到10年後卻變得乏人問津⋯⋯近年來在眾人的努力下，不止整頓了沙灘，同時興建了松島天空步道以及松島龍宮雲橋等設施，讓這座海水浴場起死回生，當中最功不可沒的，是睽違29年後再度行駛的釜山松島海上纜車（부산 송도해상케이블카）。
圖片＝15
從松島天空步道上方經過的纜車（Image Source : Getty Creative）
圖片＝16
全長1.62公里的纜車盡攬松島美景（Image Source : Getty Creative）
全長1.62公里的松島海上纜車，從海水浴場東邊的松林公園（松島基地站）出發，抵達位於西邊的岩南公園（天空公園站）。全程只有兩站，39節車廂帶領遊客橫越天際，將松島海水浴場、松島海岸步道、南港大橋、影島大橋等景色盡攬眼底，膽子大的人不妨挑戰透明的水晶車廂，以360度視野欣賞松島及其周邊美麗的全景！此外，天空公園站還有天空港觀景台、韓國第一座纜車博物館「松島Doppelmayr World」等設施。
＊濟州・城山日出峰
圖片＝17
城山日出峰以日出日落美景著稱（Image Source : Getty Creative）
位於韓國西南方的濟州島，是一座如假包換的火山島。以漢孥山為中心，火山口噴發的玄武岩岩漿覆蓋了大部分的地表，並生成超過400個子火山，其中最知名的莫過於城山日出峰（성산 일출봉）。位於濟州島東邊，這座5,000年前因海底火山爆發而出現的巨岩，高180公尺，是世界上罕見保存完整的海底火山丘。
圖片＝18
從空中俯瞰城山日出峰像一只大碗或大盤子（Image Source : Getty Creative）
從側面看，彷彿被人拿刀平整削去了整個頂部，令人聯想起梯形。然而如果從空中眺望，你會驚訝的發現它居然是圓的！彷彿一只超大的盤子。這座濟州島唯一聳立於海面上的山峰，其實是一座形成於12~5萬年前的水火山，當時，岩漿從較淺的海底噴出，遇海水冷卻的火山灰衝出海面後落下，逐漸累積成山丘⋯⋯特別是大部分的水火山都隱藏於海面下，城山日出峰罕見的整個火山口都位於海面上，也因此被聯合國教科文組織收錄為世界自然遺產。
圖片＝19
登上城山日出峰可以將濟州島東海岸的景觀盡收眼底（Image Source : Getty Creative）
高182公尺、頂部直徑長達600公尺的火山口深達90公尺，由於高聳像座城因此被命名為「城山」，再加上擁有欣賞日出的絕佳視野，而有了「日出峰」的美名。透過步道可以就近探訪這處由火山岩屑和火山渣堆疊出的凝灰錐，一旦登上山峰，就能將濟州島東部海岸美景盡收眼底。原本就是「瀛洲十景」之最的它，最近更因為Netflix電視劇《苦盡柑來遇見你》，變得更加炙手可熱！
＊濟州・涉地可支
圖片＝20
名稱來自濟州島方言的涉地可支意思是突出於大海的海岬（Image Source : Getty Creative）
名稱來自於當地古代地名的「涉地」，以及濟州島方言中鼻尖般突出大海的「海岬」的「可支」，這處位於西歸浦市城山邑新陽里海岸的獨特地形，對外地人來說可能得花點功夫尋找：從新陽里海岸的公路進入村莊後，再順著路標沿著水泥路前往。不過一旦抵達，當地美景保證讓你難忘～
圖片＝21
油菜花盛開的季節景色美不勝收（Image Source : Getty Creative）
湛藍的天空與海水在遠方連成一線，崎嶇的海岸錯落著形狀獨特的石頭，特別是每年1~4月油菜花盛開時，被染成金黃色的大地與大海相互輝映，景色無比璀璨！山坡上有座以石頭搭建的烽燧臺——俠子煙臺，呈正方形的它高約4公尺、長寬各9公尺，幾乎保存著原貌。至於出現在它東北方的紅岳，則是一座由紅色火山灰構成的寄生火山。登上山頂的白色燈塔，一望無際海景猶如捲軸般在眼前展開⋯⋯
＊濟州・山茶花之丘
圖片＝22
濟州島的山茶花美景令人印象深刻（Image Source : Getty Creative）
除了油菜花之外，濟州島的山茶花也很有名，每年11月下旬到隔年3月是山茶花綻放的季節，其中又以12月和1月最美。位於西歸浦市安德面上倉里的山茶花之丘（Camellia Hill）占地172,000平方公尺，擁有全世界最大、最早開花以及散發香味的各種山茶花，不只來自80個國家，還有品種超過500種、6,000多株的山茶花樹。
圖片＝23
每年11月下旬到隔年3月是濟州島山茶花盛開的季節（Image Source : Getty Creative）
沈浸在山茶花的香氣之餘，一年四季開放的山茶花之丘，春天還可以欣賞櫻花、金達萊花、杜鵑與鬱金香，夏天則有繡球花，此外，園中還生長的250多種濟州野生植物，讓人置身於花草的療癒之中。山茶花之丘除了野生花園，還有草坪廣場、生態池塘、藝廊甚至各種住宿設施，這裡還是韓綜《換乘戀愛3》的拍攝地之一，李周元與李有真就是在這裡約會～
文字／Iris PENG
