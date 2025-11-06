2025韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！舒華、頌樂、tripleS、PURPLE KISS、TWICE不斷更新
2025韓國女團、女歌手來台開唱資訊一次看！舒華《鑑定師》演唱會將在TICC登場；TWICE出道10年首度登台，11月在高雄世運主場館開唱！AAA頒獎典禮12月在高雄舉行，參與的女團歌手包括IVE張員瑛、LE SSERAFIM、IVE、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、KISS OF LIFE、YENA、QWER等，隔日的ACON音樂節也有KiiiKiii、YENA、KISS OF LIFE、QWER參與演出。女團包括tripleS、PURPLE KISS、YOUNG POSSE、Kep1er、QWER；還有以個人之姿登台的Solar頌樂、SOOJIN 穗珍、鮮于貞娥都將來台開唱！2025韓女團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】Super Junior、TXT、N.Flying、ZB1、Rain⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新
●【華語】郭富城、伍佰、王心凌、頑童MJ116、李聖傑⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、山下智久、初音未來⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、Blue、卡倫史考特、M2M⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】町田啓太、潤娥、秋英宇、李鍾碩、李俊昊⋯訪台資訊
鑑定師INSPECTOR- 2025 舒華 Talk Concert
●演出日期：2025/11/05（三）19:30
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2025/10/01（三）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$5880／$4880／$3880／$2880（含愛心座位$2880）
tripleS Alphie World Tour《Alpha Percent》in TAIPEI
●演出日期：2025/11/09（日）18:30
●演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
●售票時間：2025/10/03（五）20:00 ibon售票
●演出票價：NT$5500／$4500／$3500／$1880／$2880（身障席，全場對號入座）
PURPLE KISS 2025 TOUR《A Violet to Remember》
●演出日期：2025/11/09（日）15:00
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2025/10/10（五）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4280／$2980／$1990（愛心席）
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR
● 演出時間：
2025/11/22（六）18:30
2025/11/23（日）18:30
● 演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
● 售票時間：
－2025/08/26（二）11:00 星展萬事達卡卡友預售
－2025/08/27（三）11:00 Live Nation Taiwan會員
－2025/08/28（四）11:00 拓元售票 全面開賣
● 演出票價：$8,800 / $6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800
2025 SOOJIN FAN CONCERT IN TAIPEI
●演出日期：2025/11/29（六）19:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：2025/10/11（六）12:30 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5680／$4980／$3680／$1800（VIP／ZONE A／ZONE B／愛心票）
鮮于貞娥 sunwoojunga at Billboard Live TAIPEI
●演出日期：2025/11/30（日）18:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/10/13（一）12:00 官網售票頁面
●演出票價：NT$5,000／$4,800／$4,400／$4,200／包廂席 $16,200／包廂席 $27,000
頌樂 Solar 3rd CONCERT《Solaris》in TAIPEI
●演出日期：2025/11/30（日）17:00
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2025/11/01（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / NT$2,800 / 愛心席 NT$2,900
2025 YOUNG POSSE Concert in Taipei
●演出時間：2025/12/13（六）18:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2025/10/25（六）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$6600／$3500／$2600／$1500（身障席）
2025 Whee In 輝人 FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG
●演出時間：2025/12/13（六）16:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：2025/10/12（日）11:00 ibon售票（實名制）
●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$3,200（全區對號入座＆實名制售票）
2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]
●演出時間：2025/12/20（六）19:00
●演出地點：台大綜合體育館一樓
●售票時間：2025/11/08（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : Village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/21（六）
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
