2025韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！舒華、頌樂、tripleS、PURPLE KISS、TWICE不斷更新

2025粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！「少女時代」潤娥新劇《暴君的廚師》收視率節節高升，她也將來台與粉絲分享拍攝幕後故事！韓劇男神李鍾碩新作《瑞草洞》播畢展開巡迴粉絲見面會，11/16登台！Netflix影集《玻璃之心》佐藤健將展開亞洲巡迴見面會，11/1在台北TICC見粉絲；《牽牛與仙女》秋泳愚（秋英宇）也將於11月登台！即將入伍的韓國演員李宰旭、最近活躍於綜藝《大逃脫：The Story》中的演員呂珍九、偶像轉型演員的振永都將來台！以下蒐集整理了2025年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 年前