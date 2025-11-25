2025韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！ 穗珍、鮮于貞娥、BABYMONSTER、QWER、TWICE…不斷更新
2025韓國女團、女歌手來台開唱資訊一次看！TWICE明年3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！怪物女團BABYMONSTER明年1月小巨蛋連唱兩天！AAA頒獎典禮12月在高雄舉行，參與的女團歌手包括IVE張員瑛、LE SSERAFIM、IVE、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、KISS OF LIFE、YENA、QWER等，隔日的ACON音樂節也有KiiiKiii、YENA、KISS OF LIFE、QWER參與演出。女團包括YOUNG POSSE、Kep1er、QWER；還有以個人之姿登台的Solar頌樂、SOOJIN 穗珍、鮮于貞娥都將來台開唱！2025韓女團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】Super Junior、TXT、NCT WISH、ATEEZ、TWS⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新
●【華語】五月天、蔡依林、王心凌、頑童MJ116、江蕙⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、初音未來⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、Blue、卡倫史考特、M2M⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】李俊昊、町田啓太、李彩玟、俞利⋯訪台資訊
2025 SOOJIN FAN CONCERT IN TAIPEI
●演出日期：2025/11/29（六）19:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：2025/10/11（六）12:30 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5680／$4980／$3680／$1800（VIP／ZONE A／ZONE B／愛心票）
鮮于貞娥 sunwoojunga at Billboard Live TAIPEI
●演出日期：2025/11/30（日）18:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/10/13（一）12:00 官網售票頁面
●演出票價：NT$5,000／$4,800／$4,400／$4,200／包廂席 $16,200／包廂席 $27,000
頌樂 Solar 3rd CONCERT《Solaris》in TAIPEI
●演出日期：2025/11/30（日）17:00
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2025/11/01（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / NT$2,800 / 愛心席 NT$2,900
2025 YOUNG POSSE Concert in Taipei
●演出時間：2025/12/13（六）18:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2025/10/25（六）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$6600／$3500／$2600／$1500（身障席）
2025 Whee In 輝人 FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG
●演出時間：2025/12/13（六）16:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：2025/10/12（日）11:00 ibon售票（實名制）
●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$3,200（全區對號入座＆實名制售票）
2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]
●演出時間：2025/12/20（六）19:00
●演出地點：台大綜合體育館一樓
●售票時間：2025/11/08（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－Fanclub優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59 Weverse
－Fanclub優先購票：2025/11/14（五）13:00～23:59 KKTIX
－Joox優先購：2025/11/14（五）15:00～23:59
－全面開賣：2025/11/15（六）12:00 KKTIX
●演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）
玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : Village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/21（六）
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
其他人也在看
TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！現場照片、入場須知、彩排時間、交通資訊一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，目前台灣主辦單位Live Nation Taiwan 理想國尚未公開售票訊息，小邊將持續為讀者追蹤，TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 個月前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」
TWICE高雄演唱會落幕，破天荒「二次安可」獻唱神曲TT，現場氣氛嗨翻！周子瑜感謝粉絲「十年陪伴」，MOMO、SANA、子瑜離台前相約吃火鍋，品嚐道地麻油雞釜飯，展現對台灣美食的熱愛。兩天共吸引18萬人次，為當地帶來超過5億元產值，成功締造國際級音樂盛事！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 1 天前
子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好
子瑜24日一早現身在小港機場準備隨成員飛回韓國，被問到「回家唱得開心嗎？」她立即點點頭表示很開心。而稍早全員抵達韓國，她馬上在Instagram發文，用繁體中文寫下：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，並貼出10張後台的照片，最後一張則是高雄世運場館的照片。隨後有...CTWANT ・ 23 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 2 天前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教得好！」。民視 ・ 22 小時前
蔡依林大巨蛋九萬張門票秒殺！歌迷敲碗加場⋯經紀公司回應
蔡依林（JOLIN）將首度登上臺北大巨蛋開唱，今日門票正式開賣，同時有近94萬人上線搶票，經過清票及重新釋票後，九萬張票正式完售，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
TWICE高雄場逼哭成員！Momo「繁中謝謝ONCE」激動：子超帥der
成員 Momo 在演唱會後更瘋狂更新限時動態。安可時刻，她拿著手機拍下台下燈海，激動以繁中寫下「謝謝 ONCE」，下一則則捕捉到子瑜深深鞠躬、在台上致詞的畫面，並用韓文甜喊：「子超帥 der」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
TWICE今返韓一早現身小港機場！粉絲一夜沒睡狂吼應援齊聚送機
韓國人氣女團TWICE高雄演唱會剛落幕，今（24）天一早就現身小港機場，搭乘上午7點05分中華航空班機返韓，不少粉絲徹夜守候；接下來TWICE明年3月首度登上大巨蛋開唱，周子瑜也將再次帶著團員回鄉。高台視新聞網 ・ 1 天前
獨家／F4《F☆FOREVER》上海演唱會唱新歌 相信音樂回應了
F4成員言承旭、周渝民與吳建豪三人將於12月19日至22日在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，這是他們繼2008年日本巡迴演唱會後，再度舉辦大型售票演唱會；而外界最關心的「是否能在演唱會上聽到新歌」，相信音樂回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
周子瑜週日演出哽咽唸手寫信 TWICE今早搭機離台
南部中心／莊舒婷、陳家祥 高雄市報導結束兩天的演唱，韓國女團TWICE24日搭乘七點多的班機離開高雄，上百名粉絲到場送機，而昨天晚間的演出，子瑜本來說好不哭，但念起手寫信時，讓她一度哽咽泛淚，成員們紛紛上前安慰擁抱，周子瑜甚至還用台語跟大家問好，還問大家有沒有想她。韓國女團TWICE成員周子瑜準備搭機返韓，粉絲熱情送機。（圖／民視新聞）八名成員來到高雄小港機場，依序走下保母車，此時，機場內早已聚集上百名粉絲熱情迎接。聲源：粉絲：「子瑜韓國見。」與ONCE們揮手、點頭依依不捨告別，戴著口罩與藍色帽子，手提奶茶色包包，就是台灣成員周子瑜。聲源：記者：「子瑜第一次回台灣演唱感覺怎麼樣，子瑜早安這次回台灣有沒有很開心。」面對提問，子瑜頻頻點頭，接著快速檢查護照後準備出境，TWICE結束在高雄的兩天演唱，24日搭乘一早7點多的班機離開高雄。粉絲：「想說難得來台灣可以送個機。」粉絲：「四點的時候就來了，子瑜歡迎回家，我們明年還會繼續看妳們。」周子瑜講到一半差點落淚，團員上前安慰。（圖／翻攝畫面）前一晚，TWICE在高雄世運主場館，帶來多首經典歌曲，讓粉絲嗨翻天。TWICE成員周子瑜：「我是子瑜，我很想你你有想我嗎。」子瑜站在舞台上，表示媽媽比她更緊張，因為這感覺像在嫁女兒。TWICE成員周子瑜：「因為媽媽我又更緊張了，然後呢在表演前她就告訴我說，她就在我面前就表演一段，喔子瑜我已經想好妳要怎麼跟ONCE講話了。」感受到子瑜強忍淚水，成員們一擁而上安慰、擁抱，隨後子瑜換上另一套服裝，站上升降台。成員們起鬨，要讓舞台升高再升高，氣氛歡樂又搞笑，直到念手寫信時，音樂一下，氣氛瞬間轉變。TWICE成員周子瑜：「今天是高雄最後一場，很捨不得，我也會很想念大家的，不行了要哭了我昨天沒有哭，我不會哭的。」第一首安可曲結束後，原以為真的要散場，沒想到寵粉的TWICE再度出現。聲源：歌迷：「啊啊啊啊啊啊。」TWICE加碼歌曲TT，讓在場ONCE驚呼連連，也讓不少粉絲意猶未盡，期待明年三月他們再度來台。原文出處：周子瑜週日演出哽咽唸手寫信 TWICE今早搭機離台 更多民視新聞報導TWICE等3組大咖藝人高雄周末熱唱 高捷運量破35萬人次創今年新高子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲週休三日有望？四日工作制提案通過 勞動部12/7前給回應民視影音 ・ 22 小時前
TWICE高雄開唱二日！周子瑜綁馬尾、秀台語互動粉絲
韓團TWICE高雄演唱會第二天，除了在23號晚上，同樣湧入上五萬名粉絲外，周子瑜還特地綁上馬尾，並用台語跟粉絲互動，另外隊長志效，為了展現最好的演出，當天下午還外出跑步，而為了歡迎TWICE首次來台開唱，周子瑜的媽媽，前一天還在休息室準備了兩大桌的台南美食。TVBS新聞網 ・ 1 天前
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
第62屆金馬獎圓滿落幕，最終本屆影后由中國女星范冰冰抱回，她在電影《地母》中飾演鳳音，她不惜摧毀臉蛋，用精湛演技征服評審。雖然范冰冰未親臨金馬頒獎典禮，但透過導演張吉安的電話連線向現場致意，也能明顯聽台視新聞網 ・ 1 天前
「死亡之組」僅差臨門一腳！林依晨無緣金馬影后 霸氣喊「遲早會拿到」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於昨（22）日晚間在臺北流行音樂中心盛大舉辦，眾多影視演員齊聚一堂，本屆最佳女主角入圍者名單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人
如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！造咖 ・ 2 天前
撞場TWICE！「台版Jennie」狂減布料拚了 合體丁寧、鍾欣凌組女團
孫淑媚出道30年，昨（22）日在高雄流行音樂中心舉辦人生首場大型個唱「MAY好三十」。儘管撞場TWICE高雄世運演唱會，她仍使出渾身解術，化身「台版Jennie」大跳〈like JENNIE〉嗨爆全場；還找來因戲結緣的好友丁寧和鍾欣凌組團大唱〈Golden〉，令讓全場粉絲驚呼：「太超值了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前