2025韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！ Kep1er、i-dle、BABYMONSTER、QWER、TWICE…不斷更新
2025韓國女團、女歌手來台開唱資訊一次看！i-dle明年唱進臺北大巨蛋舞台；TWICE明年3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！怪物女團BABYMONSTER明年1月小巨蛋連唱兩天！金唱片頒獎典禮卡司公開，參與的女團歌手包括JENNIE、LE SSERAFIM、IVE、KiiiKiii、izna等，其他將登台的女團包括Kep1er、QWER；還有以個人之姿登台的輝人！2025韓女團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】SJ、TXT、SEVENTEEN CxM、ATEEZ、CNBLUE⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新
●【華語】五月天、蔡依林、王心凌、戴佩妮、江蕙⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、中島美嘉⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、西城男孩、卡倫史考特⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】李俊昊、俞利、金世正、李棟旭、崔立于⋯訪台資訊
2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]
●演出時間：2025/12/20（六）19:00
●演出地點：台大綜合體育館一樓
●售票時間：2025/11/08（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880
玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN KAOHSIUNG
●演出日期：2025/12/20（六）18:00
●演出地點：高雄流行音樂中心
●售票時間：2025/12/03（三）19:00 KKTIX、全家 FamiPort
●演出票價：NT$5,600 / $4,600 / $3,600 / $2,300(身障席) / $1,800(身障席)
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－Fanclub優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59 Weverse
－Fanclub優先購票：2025/11/14（五）13:00～23:59 KKTIX
－Joox優先購：2025/11/14（五）15:00～23:59
－全面開賣：2025/11/15（六）12:00 KKTIX
●演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）
玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : Village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出時間：2026/03/21（六）18:00；2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
其他人也在看
金唱片門票開搶！粉絲瘋狂排隊「等一小時」 卻已完售
韓國音樂界盛事「第40屆金唱片獎」（The 40th Golden Disc Awards）將在2026年1月10日於台北大巨蛋登場，今天（12/13）上午11時30分開放ibon售票，這項被譽為「韓國葛萊美」的典禮將有來自韓國頂流以及台灣代表藝人參與，粉絲一早便磨刀霍霍準備搶票，有人等候時間甚至超過一小時，人氣爆棚。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
許光漢任金唱片頒獎嘉賓 惡補韓文
本報綜合報導 韓國指標性音樂獎項金唱片頒獎典禮將於明年1月10日在台北…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
許光漢任韓國金唱片頒獎嘉賓 喜喊有學韓文
（中央社記者洪素津台北13日電）韓國指標性音樂獎項金唱片頒獎典禮將於明年1月10日在台北大巨蛋舉行，演員許光漢獲邀擔任頒獎嘉賓，他說，既期待又開心，不知道會和誰一起上台頒獎，自己也有持續學習韓文。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金唱片門票秒殺！開賣不到30分鐘銷售一空 主辦單位：感謝大家熱情支持
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國大型頒獎典禮「第40屆金唱片獎」（The40thGoldenDiscAwards）將於明年1月10在台北大巨蛋舉行，這也是金唱片首次在...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
金唱片今搶票！「網頁排隊1hr」粉絲全崩潰 心死喊：票都沒了還沒進去
韓國年度音樂盛事「第40屆金唱片獎」確定於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，門票今（13）日上午11點30分正式於ibon售票系統開賣，全場採實名制，票價共分7區，最高為8980元、最低2980元。由於卡司橫跨K-pop頂流與台灣代表藝人，開賣前便已引爆高度期待，不少粉絲一早就守在電腦前準備搶票。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
搶票狂轉圈圈！她靠「這物」3分鐘入手金唱片門票
搶票狂轉圈圈！她靠「這物」3分鐘入手金唱片門票EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
產經解析－中國貿易升級 躍居全球創新樞紐
今年以來，儘管全球地緣政治摩擦不斷，並面臨多重關稅壓力，中國的出口表現依然展現超乎預期的韌性。今年前十個月，中國出口年成長率達5.3％（以美元計），這表明「中國製造」的競爭力已不再僅限於單純的價格因素。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北耶誕城首日「韋禮安壓軸」 金曲連發變大型戶外KTV
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」於13日火熱登場，演唱會由陳漢典、曾子余、朵拉 謝雨芝共同主持，三人首度合作即展現良好默契，以自然幽默的互動開啟全場節奏，迅速炒熱現場氣氛。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
快訊／歌迷搶票預備！鄧紫棋宣布來台開唱 時間點確定了
香港天后鄧紫棋的「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自2023年底啟動以來氣勢非凡，《鏡報》今年8月獨家報導她預計明年4月來台開唱，屆時將直攻台北大巨蛋，成為首位登上大巨蛋開唱的香港歌手；「Live Nation Taiwan 理想國」今（14日）在官方臉書正式宣布，證實她2026年4月將在台灣舉辦演唱會。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 4
大咖導演曾合作湯姆克魯斯、李連杰 驚傳病逝東京醫院！享壽76歲
根據日媒《NHK》、《朝日新聞網》報導，名導原田真人合作事務所突然證實，12月8日他在東京都內醫院辭世，享壽76歲，他的死訊也震驚日本演藝圈，有不少共事過的演員和工作人員都很不捨。報導中透露，依照原田真人生前的遺願，喪禮僅由親人參加，之後會再辦追思會。據了解，原...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
香車就要配美人！2026台北車展三大啦啦隊連日開秀、加碼粉絲福利限定女神見面會
睽違兩年、全台最大車界盛會即將強勢回歸！「2026台北新車暨新能源車大展」將於114年12月31日至115年1月4日在台北世貿隆重舉行。本次展覽由台北市汽車代理商業同業公會主辦，並以「智慧．永續．移動出行」為核心主題，集結HONDA、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、SUZUKI、TOYOTA、FUSO、HYUNDAI、TESLA、HARLEY-DAVIDSON、 BMW、PORSCHE、ALFA ROMEO、CITROËN、PEUGEOT、ROYAL ENFIELD、MINI、CMC以及LUXGEN等知名汽機車品牌，本屆車展將以豪華旗艦到年度最新車款完整登場，集結領先科技與前沿設計，全面展現車壇年度鉅獻的權威高度，並以2026年式新車款的前瞻視野，宣示未來移動的技術方向與產業指標，充分體現當代汽車工業的多元魅力與創新進化能量。Zeek玩家誌 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
直擊／安心亞火辣現身！倒奶「合體羅志祥」尬舞 性感不輸DJ Soda
羅志祥出道30年7度攻蛋，連續兩天於台北小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」。先前他曾預告兩場演出嘉賓是不同領域女神，繼昨晚邀請到南韓火辣DJ「DJ Soda」同台火辣熱舞掀起話題，今（14）日特別嘉賓也正式揭曉，是影歌視三棲女神安心亞。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
不甩朱孝天言承旭廣邀好友看F3演唱會 美鳳姐證實公開他私下舉動大讚:好貼心
朱孝天因疑似失言遭到F4被動剔除 最近F3合體阿信 周杰倫 要在上海開演唱會 演唱會門票秒殺 跟言承旭一直有 很好交情的美鳳姐 出席李國超婚禮時 被問到也大方承認 言承旭真的很貼心 要辦演唱會的時候 就來邀請她去上海看演出娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 12 小時前 ・ 3
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
高虹安二審即將宣判 醫大膽預言「會被判無罪」：法官根本審不下去
停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審將於12月16日進行宣判。對此，精神科醫師沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。沈政男在臉書發文表示，現在閣揆卓榮泰不副署財劃法，綠營也在說倒閣、解散國會，他直言「你們搞大罷免，然後大失敗，就是自己把倒閣與解散國會的路堵住了！國會在大罷免，實質上......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 72
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 273