2025韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！ YOUNG POSSE、BABYMONSTER、QWER、TWICE…不斷更新

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前