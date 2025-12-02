2025韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！ YOUNG POSSE、BABYMONSTER、QWER、TWICE…不斷更新
2025韓國女團、女歌手來台開唱資訊一次看！TWICE明年3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！怪物女團BABYMONSTER明年1月小巨蛋連唱兩天！AAA頒獎典禮12月在高雄舉行，參與的女團歌手包括IVE張員瑛、LE SSERAFIM、IVE、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、KISS OF LIFE、YENA、QWER等，隔日的ACON音樂節也有KiiiKiii、YENA、KISS OF LIFE、QWER參與演出。女團包括YOUNG POSSE、Kep1er、QWER；還有以個人之姿登台的輝人！2025韓女團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
2025 YOUNG POSSE Concert in Taipei
●演出時間：2025/12/13（六）18:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2025/10/25（六）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$6600／$3500／$2600／$1500（身障席）
2025 Whee In 輝人 FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG
●演出時間：2025/12/13（六）16:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：2025/10/12（日）11:00 ibon售票（實名制）
●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$3,200（全區對號入座＆實名制售票）
2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]
●演出時間：2025/12/20（六）19:00
●演出地點：台大綜合體育館一樓
●售票時間：2025/11/08（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－Fanclub優先購登記：2025/11/08（六）10:00～11/09（日）23:59 Weverse
－Fanclub優先購票：2025/11/14（五）13:00～23:59 KKTIX
－Joox優先購：2025/11/14（五）15:00～23:59
－全面開賣：2025/11/15（六）12:00 KKTIX
●演出票價： NT$6500 / $5600 / $4800 / $4200 / $3200 / $2200 / $800（全場均為座位席）
玟星 Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : Village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出時間：2026/03/21（六）18:00；2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
