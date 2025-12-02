2025韓星演唱會資訊懶人包！NCT DREAM、ZEROBASEONE、TWS、NEXZ⋯來台資訊不斷更新

Epic Games 旗下熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在最近舉辦了名為「Zero Hour」的章節最終大事件，誇張的規模吸引了全球超過 1,050 萬名玩家登入遊戲參與，加上各大實況平台的觀眾，總觀看人數再增加 300 萬人。而這場活動最精彩的是，其龐大的場面和跨 IP 的整合，被許多外媒與社群玩家戲稱為遊戲界的《復仇者聯盟：終局之戰》，以及《一級玩家》最終戰重現。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前