2025韓星演唱會資訊懶人包！NCT DREAM、ZEROBASEONE、TWS、NEXZ⋯來台資訊不斷更新
2025韓男團演唱會、個人男歌手來台開唱！TXT明年登上臺北大巨蛋，一連唱兩天；Rain暌違20年重返台北小巨蛋！SJ 20周年巡演明年前進高雄巨蛋連唱兩天；ATEEZ將在林口體育館開唱；NCT DREAM 12月登上大巨蛋開唱；AAA頒獎典禮卡司公開，RIIZE、Stray Kids、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND…眾星雲集！其他以韓團組合登台的包含ZEROBASEONE、NCT WISH、TREASURE、TWS、NEXZ…等多組男團都將來台舉辦演唱會，2025年韓男團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】Super Junior、TXT、NCT WISH、ATEEZ、TWS⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新
●【華語】五月天、蔡依林、王心凌、頑童MJ116、江蕙⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、中島美嘉⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、卡倫史考特、Men I Trust⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】李俊昊、町田啓太、李彩玟、俞利、李棟旭⋯訪台資訊
2025 NCT DREAM TOUR <THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE> in TAIPEI
● 演出時間：2025/12/06（六）18:00
● 演出地點：臺北大巨蛋
● 售票時間：
－2025/08/05（二）11:00 Weverse會員預售
－2025/08/06（三）11:00 星展卡友預售
－2025/08/07（四）11:00 Live Nation會員預售
－2025/08/08（五）11:00 拓元售票 全面開賣
● 演出票價：$7,800 / $6,800 / $5,800 / $4,800 / $4,300 / $3,800 / $2,800
ZEROBASEONE《HERE & NOW》
●演出日期：2025/12/06 (六) 19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/09/21 (日) 12:00 KKTIX
●演出票價：NT$6881 / $6281 / $5789 / $3989 / $3589 / $799
NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT> in Taipei
●演出時間：2026/01/03（六）17:00
●演出地點：台大綜合體育館一樓
●售票時間：2025/11/29（六）11:00 ibon
●演出票價：NT$5800／$4800／$3800／$1900（身障席）
Rain《STILL RAINING: ENCORE》
●演出日期：2026/01/17（六）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票
●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）
ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站
●演出日期：2026/01/24（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統
●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票
－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00 #加場
●演出地點：台北大巨蛋
●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票
●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490
TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG
●演出時間：2026/01/31（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59
－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59
－全面開賣：2025/11/29（六）13:00
●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）
●售票網站：拓元售票
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》
●演出時間：
－台北站：2026/03/07（六）
－高雄站：2026/06/13（六）
●演出地點：未公布
●售票時間：未公布
●演出票價：未公布
●售票網站：未公布
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
其他人也在看
演唱會經濟發威！年輕人滿意度突破9成 陳其邁：感謝市民支持繼續拚
即時中心／顏一軒、陳治甬報導根據平面媒體所做的最新民調顯示，高雄市長陳其邁的施政滿意度飆破八成，其中青年族群更吸引超過九成的支持度，顯示高市府演唱會經濟的政績，頗獲市民好評。對此，陳其邁今（1）日表示，演唱會經濟或觀光產業的帶動，讓六成服務業人口能有更好的收入，他要感謝市民朋友支持，而市府團隊也非常努力，未來會參考民調的結果繼續拚，期盼讓市民能過更好的生活。民視 ・ 20 小時前
濱崎步上海演唱會遭取消 陳其邁：歡迎來高雄
（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會被取消後，仍在無觀眾情況下完成演出。高雄市長陳其邁今天表示，中方粗暴方式非常不可取，他個人很喜歡濱崎步，歡迎她來高雄。中央社 ・ 23 小時前
議員建議引進水上觀光運具 陳其邁：結合港區腹地優勢、提升觀光潛力
高雄市長陳其邁1日下午於議會答詢時，針對議員建議於愛河引進水上巴士等觀光運具，他表示，相關規劃牽涉市場需求與營運效益，市府將進行更周延評估。他認為，視野不應僅侷限於愛河水域，應同步布局更廣闊的觀光發展空間。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
演唱會經濟與觀光產業帶來商機 陳其邁：為高雄六成服務業人口實質收入成長
有關議員建議成立演唱會及馬拉松基金會，高雄市長陳其邁今(1)日答詢時表示，演唱會主辦單位是經紀公司，針對不同團體提供客製化規劃，目前日、韓、歐美各國營運模式不同，雙方透過公私協力合作方式，館內交由主辦方全權負責，市府協助交通疏運、城市行銷等相關事務，共同行銷演唱會經濟；另馬拉松可參考日本將東京馬拉松推廣為城市行銷品牌作法，交由運動發展局研議後續相關機制。陳其邁於受訪時進一步說明，市府團隊努力推動城市轉型，包括產業升級與經濟活絡，尤其台積電等大型高科技企業投資高雄，持續帶動就業與城市發展，強調演唱會經濟與觀光產業對高雄六成服務業人口帶來實質收入成長，形成城市平衡發展重要動能。為確保民眾居住安全，陳其邁指出，將由工務局請各公寓大廈管理委員會加強宣傳市府提供消防設備、防火材質改善等各項補助項目，另消防設備預算足夠，承諾持續補助住警器、滅火器等相關設備，並持續精進業管大樓內工安管制事項，保障民眾生命財產安全。有關各國購屋政策優缺點，陳其邁回應，歷年來各界均提出相關討論，過去台灣推動合宜宅雖於轉售、轉讓設定條件，但仍無法有效解決年輕人購屋問題，因此調整作法，採行歐洲國家社會住宅政策，建議住宅政策台灣好新聞 ・ 12 小時前
濱崎步演唱會被迫喊卡 陳其邁批中國「粗暴不可取」
日本天后濱崎步上海演唱會因「不可抗力因素」臨時取消，儘管無觀眾，她仍完成演出，粉絲心疼。對此，高雄市長陳其邁今（12/1）受訪痛批，中國以粗暴方式取消演唱會「非常不可取」，強調演唱會與藝術文化應在自由環境下進行；話鋒一轉，他也透露自己非常喜歡濱崎步，歡迎她來高雄開唱，太報 ・ 22 小時前
濱崎步上海演唱會喊卡! 網敲碗來高雄 陳其邁:不該受政治干擾
南部中心／劉尹淳、謝耀德 高雄市報導日本歌后濱崎步，11月29日原本要在上海開唱，卻在演出前一天，遭中國政府以＂不可抗力＂為由取消，現在就有網友敲碗，乾脆來高雄開唱。市長陳其邁受訪時表示，自己也很喜歡濱崎步，演唱會不該受到政治干擾，但一切仍要看濱崎步的時間是否能配合。民視 ・ 21 小時前
獨家／李翊君攻蛋後再爆喜訊！傳巡演明年南征高雄 經紀人回應了
「情歌傳唱歌后」李翊君今年10月首度攻蛋，舉辦「翊起聽見愛」演唱會，萬人場館座無虛席，從歌聲、節目設計到視覺呈現等，都獲一致好評。演唱會結束後，南部粉絲瘋狂敲碗，希望她能到高雄開唱。《鏡報》今（30日）接獲獨家消息，李翊君此套演唱會有望於明年上半年移師高雄；對此，她的經紀人稍早回應了。鏡報 ・ 1 天前
【12月韓劇推薦】Netflix《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表｜播出平台、卡司一次看
2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
監視器淪「性剝削工具」！南韓12萬支IP攝影機遭駭 2嫌製片販售海外大撈黑金
南韓再爆大規模性剝削影像案件！南韓警察廳昨（11/30）日宣布，逮捕4名嫌疑人，他們遭控入侵超過12萬支安裝於住家、卡拉OK與各類商家場所的IP監視器，非法截取隱私畫面，並加工製成「性剝削」影片，其中，有2名嫌犯將影片販售至海外網站牟利。鏡報 ・ 17 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 23 小時前
YOASOBI 登臺北大巨蛋有譜 明年起挑戰亞洲十大巨蛋與體育場巡演
日本超人氣組合YOASOBI將再創新紀錄！他們正式宣布2026年啟動史無前例的「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027」，成為首組挑戰亞洲十大巨蛋及體育場巡演的日本藝人。這場巡演將橫跨包含東京、大阪、名古屋、福岡、北海道，以及台北、首爾、香港、新加坡以及另外一個尚未發表的城市。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫
55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
2025 MAMA Day2 典禮亮點／周潤發白髮現身「關燈1分鐘致哀」 GD四冠王勇奪「年度藝人大賞」
韓國年度音樂盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）相隔七年再到香港舉辦，卻遭遇傷亡慘重的大埔宏福苑世紀大火，導致28日、29日一連兩晚的頒獎典禮，只剩下頒獎和表演兩大部分，至於紅毯和現場藝人席則全數取消。 原本多家媒體報導，周潤發因為香港大火將缺席MAMA頒獎典禮，沒想到活動第二天（11月29日），他卻給了所有人一個意外驚喜，不僅親自來到現場，還帶領大家起立默哀，觀眾席更有人大喊「香港加油」，讓許多人熱淚盈眶。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
濱崎步上海0觀眾照唱 難忘「對空氣演出」粉絲讚：很敬業
日本歌姬濱崎步原定上週六（29）要在中國上海舉辦演唱會，但在開唱前一天被「不可抗力的因素」取消，昨（11/30）晚她在社群平台發文，證實自己在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，還在I台視新聞網 ・ 23 小時前
《要塞英雄》神級演出！遊戲版「終局之戰」千萬玩家參與，哥吉拉初音鋼鐵人合作IP全集結亂鬥
Epic Games 旗下熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在最近舉辦了名為「Zero Hour」的章節最終大事件，誇張的規模吸引了全球超過 1,050 萬名玩家登入遊戲參與，加上各大實況平台的觀眾，總觀看人數再增加 300 萬人。而這場活動最精彩的是，其龐大的場面和跨 IP 的整合，被許多外媒與社群玩家戲稱為遊戲界的《復仇者聯盟：終局之戰》，以及《一級玩家》最終戰重現。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
2025 府中15年末主題【美麗心境界】以電影為觀眾打開無窮想像力
電影是藝術與科技的結合與呈現，動人與具文學性的故事要有，高度執行力也必須兼顧，是以除了演員的表演和導演的調度之外，就連畫面光影構圖、運鏡取景，甚至聲音和後製視覺特效都很重要。2025 年府中15年末主題【美麗心境界】站在電影百年來在視聽技術上的巨人肩膀，帶領觀眾看見關於電影藝術的更多可能性，聚焦在時尚、藝術、人文甚至K-POP潮流相關主題，與觀眾更靠近。也透過電影表現形式與文本內涵，為影迷帶來最啟迪心智的性靈提升養分！Yahoo奇摩電影戲劇 ・ 17 小時前
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 6 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 2 小時前