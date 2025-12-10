2025韓星演唱會資訊懶人包！NEXZ、Rain、CNBLUE、ATEEZ⋯來台資訊不斷更新
2025韓男團演唱會、個人男歌手來台開唱！TXT明年登上臺北大巨蛋，一連唱兩天；Rain暌違20年重返台北小巨蛋！SJ 20周年巡演明年前進高雄巨蛋連唱兩天；ATEEZ將在林口體育館開唱；金唱片頒獎典禮卡司公開，Stray Kids、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、TWS、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、NCT WISH、ENHYPEN、CORTIS…眾星雲集！其他以韓團組合登台的包含NCT WISH、TREASURE、TWS、NEXZ…等多組男團都將來台舉辦演唱會，2025年韓男團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】Super Junior、TXT、NCT WISH、ATEEZ、TWS⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新
●【華語】五月天、蔡依林、王心凌、頑童MJ116、江蕙⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、中島美嘉⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、卡倫史考特、Men I Trust⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】李俊昊、町田啓太、李彩玟、俞利、李棟旭⋯訪台資訊
NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT> in Taipei
●演出時間：2026/01/03（六）17:00
●演出地點：台大綜合體育館一樓
●售票時間：2025/11/29（六）11:00 ibon
●演出票價：NT$5800／$4800／$3800／$1900（身障席）
Rain《STILL RAINING: ENCORE》
●演出日期：2026/01/17（六）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票
●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）
ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站
●演出日期：2026/01/24（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統
●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票
－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00 #加場
●演出地點：台北大巨蛋
●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票
●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490
TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG
●演出時間：2026/01/31（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59
－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59
－全面開賣：2025/11/29（六）13:00
●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）
●售票網站：拓元售票
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》
●演出時間：
－台北站：2026/03/07（六）
－高雄站：2026/06/13（六）
●演出地點：未公布
●售票時間：未公布
●演出票價：未公布
●售票網站：未公布
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
