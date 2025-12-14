2025順澤宮冠軍路跑 3千人齊聚埔鹽與神同行

順澤宮第三屆冠軍路跑於埔鹽順澤宮熱鬧登場，吸引超過三千名跑者共襄盛舉。（記者方一成攝）

▲順澤宮第三屆冠軍路跑於埔鹽順澤宮熱鬧登場，吸引超過三千名跑者共襄盛舉。（記者方一成攝）

彰化馬拉松嘉年華最終場，「二0二五歲次乙巳年順澤宮第三屆冠軍路跑」於今（十四）日在埔鹽順澤宮熱鬧登場，吸引超過三千名跑者共襄盛舉，宮前廣場一早即湧入許多人潮，氣氛熱烈。彰化縣長王惠美到場與跑者同樂，並與貴賓共同鳴槍啟動賽事，給予選手誠摯的祝福。王縣長表示，埔鹽擁有深厚的宗教文化底蘊與蓬勃社區動能，今年賽事再度吸引全台跑友踴躍參加，充分展現彰化邁向「運動大縣」的強勁能量與魅力。



王縣長表示，今年是順澤宮第三屆冠軍路跑，「順澤宮冠軍帽」眾所皆知，而且香火靈驗，感謝順澤宮魏主委用心帶領團隊策劃活動，每年路跑各具特色。今年跑路除了補給有烤大豬、烤乳豬、龍蝦、米粉湯、臭豆腐等最道地的埔鹽美味，讓各位跑者能大飽口福外，沿途也串聯眾多在地宮廟，讓跑者在奔馳之間感受在地信仰，彷彿「與神同行」。今年更創新推出「轎班馬拉松特訓」，把祈福文化融入跑步訓練，是一個連結運動、美食與宗教，不容錯過的特色路跑。



王縣長表示，要活就要動，祝福各位跑者都能突破自我、再創佳績。並提醒天冷運動務必注意身體健康，安全第一，適時補充水分。縣府近年積極打造友善運動空間，期望協助大家培養規律運動習慣。並將運動結合觀光，吸引運動好手來彰化運動，同時欣賞美景及品嚐美食。感謝所有跑者參與這次路跑，祝福大家在彰化跑出健康與幸福。



順澤宮主委魏信顧表示，今年的路跑相較以往做了一些調整，並特別邀請二水安德宮媽祖一同參與，希望帶給各位跑者全新感受，並提醒大家注意自身安全與身體狀況。



彰化縣政府表示，本屆賽事路線相當具特色，自順澤宮出發，沿途串聯玄天宮、天聖宮、福德宮等多處在地重要宮廟，讓跑者能在奔馳間祈求神明賜福，感受宗教信仰的力量。今年更安排「玄天火行」與「謝平安」儀式，象徵「與神同行、祈安祈福」的意涵。此外，今年特別推出「轎班馬拉松特訓」，將宗教祈福文化融入訓練設計，深化「宗教 × 運動」的品牌特色，提升賽事辨識度。沿途補給站同樣為全場焦點，除了有烤大豬、烤乳豬、龍蝦、干貝與最道地的米粉湯、臭豆腐等美食。終點站更由「小班長的家」推出豪華補給，跑友形容像「參加流水席」般的豐盛，充分展現埔鹽鄉的熱情與濃厚人情味。活動亦祭出含祈福儀式加持的限量「黃金符令手鍊」作為摸彩好禮，成為今年的特別亮點。