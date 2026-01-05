2025預售交易雪崩7成！1～10月剩3萬件 全台十大重災區曝光

記者陳韋帆／台北報導

預售屋市場進入寒冬，2025年1-10月全台預售屋成交僅30,180件、年跌73.0%。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

預售屋市場進入寒冬！受銀行房貸緊縮及第七波信用管制重擊，2025年預售買氣急轉直下。永慶房產集團統計顯示，2025年1-10月全台預售屋成交僅30,180件，較2024年同期的111,773件重挫73.0%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，市場延續低迷市況，消費者購屋心態極度保守，全台年減幅前十名的行政區，減幅甚至全面突破9成，交易量能出現全面性萎縮。

數據顯示，2025年1-10月全台預售屋交易量僅剩去年同期的27%，總銷金額則從1.99兆元滑落至0.59兆元，年減達70.4%。其中，嘉義朴子市年減95.4%居冠，新竹寶山鄉亦重挫92.3%；高雄市更有4個行政區年減幅破9成，成為全台預售重災區。在政策高壓與房價高基期影響下，即便是過去擁有科技題材加持的區域，也難逃量縮格局。

2025年全台預售屋交易雪崩十大重災區。（圖／永慶房屋提供）

科技題材預先透支！朴子、寶山預售屋量能腰斬再腰斬

陳金萍分析，朴子市先前受惠台積電進駐嘉科的外溢效應，房價已提前反映上漲預期，導致房價基期拉高。然而，在建商短時間大量推案下，市場呈現供過於求，加上受政策衝擊，今年前十月僅成交41件，與去年891件相比極度冷清。同樣受台積電利多帶動的寶山鄉，雖然身為新竹房市蛋白區，但隨著房價飆升至高檔，買方追價意願疲軟，導致交易量縮逾9成。

他表示，這顯示「題材不再是萬靈丹」，當市場預期心理被政策打散，且價格脫離買方負擔能力時，量能自然迅速乾涸。過去幾年過熱的區域，現在都在經歷嚴峻的價格盤整與買氣修復期。

預售屋交易雪崩高雄4區上榜全台之冠 仁武區量能從千件跌至百件

針對高雄市況，陳金萍指出，高雄是此次預售市場受傷最重的縣市，共有4個行政區年減幅破9成。即便是有台積電設廠利多撐腰的北高雄，也因政策衝擊呈現量縮價跌。以仁武區為例，2024年交易量尚有破千件規模，2025年卻僅剩不到百件，反映出自住外溢需求在面對市場不確定性時，已明顯轉向觀望。

最後，她總結，2025年預售市場呈現「量急縮」格局，顯示買方對於房價續漲的信心已動搖。展望2026年，預售屋市場在供給量大、政策未鬆綁的環境下，仍將維持低迷盤整。對購屋族而言，與其追逐過去的題材熱區，不如回到現實面評估區域發展成熟度與自身財務能力，才能在目前分化明顯的市場中做出正確判斷。

