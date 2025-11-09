「2025飛航解密 暢遊天際」探索航空新視界 從職人精神看見產業未來

（記者張芸瑄／綜合報導）由財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）主辦的「2025飛航解密 暢遊天際系列講座」，於11月9日在台北政大公企中心盛大展開。今年活動延續航發會推動航空教育與知識的使命，吸引近千名民眾踴躍報名參與，展現新世代對航空產業的高度關注與熱情。

活動開場由交通部政務次長、同時也是航發會董事長陳彥伯致詞，他表示，航發會自2017年起連續舉辦「飛航解密 暢遊天際」系列講座，今年已經邁入第九年，活動希望能滿足民眾對航空知識的追求，同時提升對飛航安全及產業運作的認識。今年講座以「職人及趨勢解密」為核心主題，邀請來自航空產業第一線的專家現身分享，帶領聽眾探索飛航幕後的專業與挑戰，活動更首度前進高雄舉辦，讓北、中、南的朋友皆能近距離接觸航空職人。陳董事長強調，航空產業不僅連結台灣與世界，更承載無數人的夢想與期待，航發會將持續以教育推廣為使命，開啟更多民眾探索航空的契機。

廣告 廣告

圖／2025飛航解密暢遊天際——台北場。（航發會 提供）

本次講座邀請四位講者從不同角度剖析航空產業的幕後運作。首先，華航地勤服務處地服訓練部賴怡昕講師以「地勤運務不打烊」開場，介紹地勤人員在24小時不間斷的作業中，如何從票務處理、行李協調到登機流程，每個環節都能確保服務品質；接著，華航修護工廠航線運行部技術組楊英達組長以「航機維修全解密」為題，分享飛機維修在飛安中的關鍵角色，如何透過嚴謹的安全檢查程序,確保每一次飛行都零失誤；隨後，飛航服務總臺安全計畫室查核安管課陳妍君管制員在「飛航管制員任務剖析與實務分享」裡，以「天空交響曲的指揮家」為喻，帶領聽眾了解飛航管制員如何在萬呎高空中協調航機動態，守護空中交通的秩序與安全；最後，由桃園國際機場副總經理余崇立壓軸登場，近年來,桃園國際機場積極推動數位轉型,建置數位資訊整合平台,打造智慧旅運空間，余副總經理以「台灣國門的創新價值」為題，介紹桃園機場在智慧化與永續發展方面的最新策略，如何朝向智慧與永續並行的國際級航空樞紐願景邁進。

廣告 廣告

圖／財團法人中華航空事業發展基金會董事長——陳彥伯。（航發會 提供）

講座內容兼具專業性與啟發性，透過四位專家的分享，與會者對台灣航空產業鏈的運作、創新與挑戰有了更深刻的認識。「飛航解密 暢遊天際」系列講座已成為推廣航空知識的重要活動品牌，未來將持續以多元主題帶領民眾探索航空世界的奧秘。

後續場次資訊如下：

更多引新聞報導

馬斯克再拋狂想！要建晶圓廠「取代台積電」 黃仁勳直言：太難了

壽星撿屍女大生性侵！一旁5人不救還「插入、掐奶」 喊：一個一個來X

