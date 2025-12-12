【2025食創獎榜單揭曉】跟塑膠淋膜說再見！台灣麥當勞獲評審團大奬 全家奪7獎領跑永續創新
台灣唯一飲食產業創新專業評鑑「2025食創獎」頒獎典禮於2025年12月11日盛大舉行。（段歆惟攝）
撰文＝余麗姿
擁有「台灣飲食產業奧斯卡獎」之譽的全台唯一飲食產業創新專業評鑑「食創獎」，由飲食產業專業媒體《食力foodNEXT》、台灣第一飲食募資平台《拾光Food Chill》共同舉辦，於2025年12月11日舉行盛大頒奬典禮，公布第七屆得奬名單、揭曉星等獎項。
食品藥物管理署副署長蔡淑貞致詞表示，政府近來推動國家藥物韌性整備計畫，重視藥物韌性、國家安全，食品安全也是國家安全一環，從最開始的原料到整個產業創新，都是食品供應鏈。在食品產業面臨重大挑戰下，非常感佩食品業和飲食界不斷的往前，努力把台灣製造出各種不同的產品發揚光大，食藥署也會持續協助產業發展，包括法規更加明確等。
評審長、財團法人食品工業發展研究所所長廖啓成致詞表示，食品產業消費額已經接近3兆元，需要動力持續推動前進，很高興於2025年食創奬看見業界的努力，有年輕創業家，也有學術界重量級教授投入飲食產業。本屆作品聚焦技術、健康與永續三個元素；科技推動產業進步，健康方面不見得是加入有用的機能性成分、可以是去除消費者不需要的，以及對環境社會有幫助的永續發展。
引領外帶食品包裝新革命 台灣麥當勞獲2025年評審團大奬
面對全球塑膠汙染、資源消耗與環境風險升高，各產業皆積極探索更具永續性的包裝模式，「綠色包裝」成為推動減塑與循環經濟的核心策略。2025年7月起台灣麥當勞引領業界，移除所有包裝紙的內層塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代，每年可減少86噸塑膠，降低塑膠汙染風險，掀起產業及環保界話題。
台灣麥當勞並以「包裝紙全面移除塑膠淋膜，創新設計減廢又減塑」參加食創奬角逐，對於外帶食品的包裝可說是革命性創新，一舉獲得 2025食創奬評審團大奬的肯定。這項創新不僅重新定義速食包裝的可能性，也為台灣食品與餐飲產業樹立新的永續標準。在外食文化日益盛行的今天，期盼更多品牌跟進，共同推動產業朝向更環保、更友善的未來邁進。
全家拿7奬 里仁、愛之味、大成、鮮乳坊等品牌齊放光芒
全家便利商店致力推動企業永續發展，以各項創新解決方案與服務，成為2025年食創奬獲奬最多的企業，包含社群行銷創新、包裝技術創新、設計美學創新、企業永續創新、飲食教育創新，以及產業服務創新2項，共計6大類別7個奬項。
全家有4個方案獲得三星奬項，「貓之日」結合公益議題；「全家APP：健康生態圈」由AI辨識加持，主動幫助消費者智慧管理飲食；「全家循環杯 Guy 迷因行銷」與「低碳循環生活圈Let's Cafe的永續之旅」則是為降低環境衝擊，透過「業務奶空瓶回收再利用」及「循環杯商模」實踐永續策略，並優化借還流程提升使用便利性。
食品飲料創新類，愛之味及里仁各拿下2個奬，里仁在設計美學創新再拿下1個奬。大成集團 2025年則是發揮AI創新，協助供應鏈及門市管理。全台唯一由乳牛獸醫師成立的鮮乳品牌鮮乳坊，也拿下企業永續、設計美學創新奬項。
泰山大吸館「荔枝蜜蘋包心Q凍」征服手搖飲控 獲最受消費者喜愛大奬
2025食創獎「年度10大美味新品」票選中獲得最高票數支持、奪下「最受消費者喜愛大獎」的「大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍」，是泰山企業股份有限公司邁入品牌75週年之際，於2025年夏天推出獨家顆粒配料技術飲料，向年輕世代招手，PK手搖飲市場。以台灣鮮甜荔枝結合蘋果香氣，運用創新包心Q凍技術，打造外嫩內脆、甜而不膩的多層次口感。佐以清爽綠茶基底，帶來柔和果香與清甜茶韻的完美融合，也是在便利商店也能24小時隨時喝到咀嚼系清甜果茶。
2025年度10大美味新品，可看見低碳排放、低碳製程及使用本土在地食材，已成為眾多品牌的基本條件，不僅兼具美味與健康，也更符合土地友善與環境永續的期待。另外，本屆首次加入KOL代表團參與試吃，使得評比更貼近市場喜好，最終選出的十大新品在美味與創新上更具有代表性。
征服手搖飲控的泰山大吸館「荔枝蜜蘋包心Q凍」獲最受消費者喜愛大獎，由麻葉餐飲集團創辦人兼執行長魏幸怡頒奬。（段歆惟攝）
2025年食創獎9大類別共有47件創新方案得奬，評審團依照創新突破程度，為得獎者頒發三星、二星、一星特製星等獎座，可分別獲得價值100萬元（三星）、80萬元（二星）、50萬元（一星）的《食力》行銷宣傳與通路資源挹注。其中「飲食教育創新類」得奬者，可於2026年在《拾光 FoodChill》免費上架一檔活動。
同時，跨類別還會選出一個最高殊榮「評審團大獎」，代表當屆食創獎想表彰創新或永續精神的方案，以及最受消費者喜愛大奬、年度10大美味新品奬。年度10大美味新品獎得獎者可於2026年在全台最大飲食試吃平台「食驗室」免費上架一檔試吃體驗活動，且能在《拾光 FoodChill》免費上架一檔活動。
而所有獲獎者都可免費使用「食創獎商標」在其獲獎產品包裝和媒體宣傳上，讓創新與永續的理念與產品能受到更廣大的消費市場關注，《食力》也期盼以此刺激飲食產業持續成長。
食創獎以「星等」的形式評比，獲獎者將獲頒特製的星級獎座。星等代表意義如下：
【三星】為最高星級，代表在同類別裡足以代表飲食產業創新突破的精神，所推出的產品或方案的影響力足以引領風潮、帶動飲食供應鏈共同改變或帶動產業升級。
【二星】在同類別的創新嘗試中，更符合時下趨勢變化，提出超越消費者期待的產品或方案。
【一星】 在既有基礎上願意嘗試創新，做出突破原有產業框架的升級、轉型或跨域的創新嘗試。
【2025食創獎得獎名單】
【評審團大獎】
・和德昌股份有限公司（台灣麥當勞）：包裝紙全面移除塑膠淋膜
【最受消費者喜愛大獎】
・泰山企業股份有限公司：「泰山」大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍
【食品飲料創新類】
三星：
・愛之味股份有限公司｜即沖也百搭，純濃又營養，健康日常從這杯開始，愛之味純濃燕麥專利水解即溶燕麥粉
二星：
・里仁事業股份有限公司｜美味與便利兼具的植物海鮮漿
・嘉源生技股份有限公司｜發揮在地花生優勢創造產業新價值：活力金芽奶
・愛之味股份有限公司｜改變從體能開始，打造更好的自己，Gymefit 職人燕麥蛋白飲豆漿口味
一星：
・康普食飲股份有限公司｜Kai 康普茶：微酵青梅康普茶
・新食成股份有限公司｜塔香鹹蔬雞球（全素）
・里仁事業股份有限公司 ｜果香洋溢的里仁發酵鳳梨辣椒醬
・日日好食股份有限公司｜蛋白控醣麵
・松珍生物科技股份有限公司｜松珍素食鮭魚生魚片
【社群行銷創新類】
三星：
・全家便利商店股份有限公司｜全家貓之日
二星：
・阿爾法餐飲股份有限公司｜蒐藏萌娃娃、品味幸福湯——雞湯大叔讓蔬菜變可愛，讓用餐變輕鬆
一星：
・黑橋牌企業股份有限公司｜2024台南香腸節
・統一超商股份有限公司｜7-ELEVEN X SUPERJUNIOR-D&E韓流來襲專案
【企業永續創新類】
三星：
・全家便利商店股份有限公司｜低碳循環生活圈Let's Cafe的永續之旅
二星：
・洺鈞畜產科技股份有限公司｜改變畜牧規則：台灣首個可輸出的無抗養殖平台
・慕渴股份有限公司｜從單向收購到共益共好：鮮乳坊重塑台灣乳業永續共益之路
【包裝技術創新類】
三星：
・和德昌股份有限公司（台灣麥當勞）｜包裝紙全面移除塑膠淋膜
一星：
・全家便利商店股份有限公司｜一杯日常拿鐵咖啡所驅動的便利商店循環包裝計畫
・山健包裝股份有限公司｜可調式伸縮環保包材
【設計美學創新類】
一星：
・渥得國際設計有限公司｜嗡哩OnlyHoney蜂蜜包裝
・全家便利商店股份有限公司｜全家茶飲品牌Rebranding-Let’s Tea
・慕渴股份有限公司｜鮮乳坊「莊園級鮮乳」開創乳品新紀元：從在地共創到品味體驗的設計
・樂米穀場股份有限公司｜初雪美姬米鳳梨酥視覺設計
・evAfter從此以後股份有限公司｜《情深粽長》端午禮盒
・里仁事業股份有限公司｜山⽔茶境：里仁即飲茶系
【餐飲服務創新類】
三星：
・睿欣餐飲股份有限公司｜SPORTS NATION 運動餐廳：首創「酒精交易所」專利互動服務
二星：
・森邦股份有限公司(拉亞漢堡)｜從數據到餐桌：智慧餐飲新時代
・大成集團 達能資訊股份有限公司 ｜AI門市管理大師
一星：
・開展餐飲股份有限公司｜TGI FRIDAYS 全球60週年，台灣變新不變心！
・阿爾法餐飲股份有限公司｜大叔泰不泰，娘娘說了算
・柴神興業有限公司 ｜Furger 芙格漢堡
【產業服務創新類】
三星：
・全家便利商店股份有限公司｜全家APP：健康生態圈
二星：
・大成集團 達能資訊股份有限公司｜AI 從牧場到餐桌供應鏈 生態系管理雲平台
・全家便利商店股份有限公司｜全家一起友善移工：便利服務到全民響應
一星：
・百鮮企業有限公司｜從迪化街賣到華爾街：風味服務化創新方案
・伽立略餐飲企業股份有限公司 ｜Kitchen Lab餐飲任意門
・慈濟大學農業生醫研究室｜情人珍珠：雨來菇的跨域食品創新應用
【飲食教育創新類】
三星：
・全家便利商店股份有限公司 ｜全家循環杯 Guy 迷因行銷
一星：
・佳格食品集團｜佳格「樂齡營養教育」永續行動 創造「狀態很好」的樂齡台灣
・正修科技大學餐飲管理系｜全國首創可鳳酥
・蘆葦女力（社團法人春芽公益創新發展協會）｜蘆葦女力 永續共榮：用豆袋再生 打造一條龍的永續生活價值鏈
【（學生組）新銳食研創新類】
三星：
・俞你康心（國立宜蘭大學食品科學系）｜Rillettes de Canard aux Étoiles Vertes（蘭緻星蔥鴨醬）
・素蛤蛤（國立宜蘭大學食品科學系）｜蛤!?原來素蛤蜊
二星：
・厚搭啦（國立宜蘭大學食品科學系）｜喝的酒釀起司
・夏蔬人（國立宜蘭大學食品科學系） ｜夏蔬人Poke飯
一星：
・野獸泌食（國立嘉義大學生化科技學系）｜甜咪泌草莓冰淇淋
・Rise！Rice！鼓勵穀粒（國立宜蘭大學食品科學系） ｜糙級給力
【2025年度10大美味新品】（名單隨機排序，與投票票數無關）：
・里仁事業股份有限公司：「里仁X酸女孩」發酵鳳梨辣椒醬
・台灣百事食品股份有限公司：「Doritos多力多滋」香菜口味玉米片
・金利食安科技股份有限公司：「純在」雪梨酪梨綜合果蔬汁
・台西鄉農會：「台西鄉農會」 炭烤醬香烤玉米
・咖碼股份有限公司：「CAMA CAFE」原豆鮮萃咖啡粒
・佳格食品股份有限公司：「得意的一天」極品醬燒滷豬腳」
・日進生技股份有限公司：「Ｏ卡桑」銀耳果醬（奇異果）
・大武山牧場科技股份有限公司：「大武山牧場」棉花糖布朗尼酥條
・泰山企業股份有限公司：「泰山」大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍
・力象股份有限公司：「O'natural 歐納丘」杏仁海苔植物肉鬆
審稿編輯：林玉婷
