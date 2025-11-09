2025食農永續WAY圓滿落幕 市民花博體驗在地食材魅力

食農永續WAY落幕，市民在花博共度兩天豐富的食農體驗。（圖／翻攝畫面）

臺北市政府產業發展局於11月8日至9日在花博公園舉辦「2025臺北食農永續WAY—食農教育成果展 X 有農生活節」於今晚5時順利落幕，活動以「都市永續、在地食材、友善耕作、農村再生」為主軸，透過多元展演、闖關體驗與市集互動，帶領市民從在地食材、友善耕作到永續飲食，讓市民們可以深深入感受食農教育與農村生活的多重魅力。

11月8日的開幕活動上舉行了企業永續合作簽署及食農教育教案競賽頒獎兩大儀式，展現臺北市推動永續農業與深化食農教育的雙重成果。並由北投農會與對味銀光食驗室共同簽署企業永續合作備忘錄（MOU），產業局擔任見證人，攜手推動「在地食材、銀髮友善、永續飲食」，實踐友善耕作與永續飲食的理念。同場舉辦「114年臺北市食農教育推廣」教案競賽頒獎，公開表揚得獎單位，該競賽由產業局與教育局共同辦理，為鼓勵教育工作者、農場及市民設計兼具創意與實用性的教案，讓食農教育從校園與農業場域延伸至日常生活。競賽成果亦將於活動期間展出，並彙整上架至「臺北食農教育推廣平台」，促進教學資源共享與實作內容精進。

產業局局長陳俊安致詞時表示，本次活動規劃兩大專區─「臺北市114年食農教育成果展」與「臺北有農生活節」。在「食農教育成果展」中，市民可透過教案競賽成果展覽、闖關體驗及互動市集，實際體驗食農教育的多元面向，進一步理解在地食材、友善耕作與永續生活的價值；而「臺北有農生活節」以「走進臺北山系，打開一種生活感」為主題，集結全市11處「臺北有農」農村社區，以五色鳥為象徵，串連社區、農業與市民參與，展現都市農村共生的生活樣貌。未來，北市府將持續與企業及教育界合作，推動食農教育與企業ESG實踐，喚起市民對土地、農業及飲食文化的關注，落實珍惜食物、友善土地的行動，邁向都市永續的目標。

活動2日匯聚了教育單位、農村社區與永續企業的多方能量，不少親子家庭更把握難得機會，一起在城市裡體驗「從土地到餐桌」的完整旅程。從友善農耕示範、在地食材小廚房，到農村手作課程與山系市集，人潮不斷、互動熱烈。許多家長受訪時笑說，原來孩子願意吃青菜，只要知道它怎麼來的；也有民眾表示，知道怎麼友善的享用我們的美食，原來是這麼重要的一件事情，併深刻體會到食農教育的重要性。

