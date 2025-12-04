「2025餐桌上的部落旅行」完美典藏花東縱谷部落風土美饌

花東縱谷國家風景區管理處「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」已辦理第八年，今年於10/25-11/22每週末，分別在永康部落、支亞干部落、崁頂部落、大埔部落、織羅部落等花東縱谷五個部落各舉辦一場次的部落餐桌體驗，吸引台灣各地遊客及來自香港的朋友報名參加，活動過程中不僅認識到部落對食物保存的生活智慧，透過參與成為部落飲食文化傳承的一份子。

2025年餐桌上的部落旅行體驗，以「保存」為主題出發，從燻、曬、醃漬、釀等保存食物的方式，讓各部落述說飲食保存記憶。今年辦理的各部落場次，皆在活動現場佈置特色意象作為展示與開場，讓參與的民眾蒞臨部落時，就能直接聆聽族人分享今年的主題故事。而各場次部落餐桌除了精彩又美味的餐桌美食外，每個部落也都帶領參與民眾體驗一項保存食物的手法，讓民眾事後能帶走這項親自參與保存食物的生活技藝，回去分享給親朋好友，讓這份美味的旅行記憶再延續（見圖）。

10/25首場臺東永康部落的「月光下獵人野食餐桌」，以「醃」為核心，帶領遊客和部落布農族人學習醃芥菜，也跟著族人走訪山林獵徑，一路聆聽布農獵人的故事與充滿智慧的山林技能，而晚宴中美味的芥菜樹豆排骨湯、燻雞腿搭配芥菜炒辣椒主題餐食，更讓參與民眾大讚：「這不是餐桌的呈現，而是文化的分享！」

花蓮太魯閣族「支亞干部落」，以過去煙燻保存的生活記憶出發，在11/1推出「月光下耕吧樹洞餐桌」。體驗內容包含親自採集山蘇、竹子，以及讓遊客親手製作竹筒飯，部落晚宴則享用創新的內臟湯與特色調飲，遊客也能親自製作燻肉，讓參與的民眾對太魯閣族生活文化有更深層的認識。

布農族「崁頂部落」，亦以「醃」為主題，11/8帶來「月光下小米鞦韆餐桌」，帶領民眾體驗獨特的小米糠漬醃各式部落蔬菜，而晚宴上驚豔的微劇場演出和讓人食指大動的烤豬、小米糠漬蔬菜、小米飯，讓參與民眾深刻了解布農生活，更表示非常喜歡部落「傳承」的概念與行動意義。

以「釀」為主題的「大埔部落」，11/15在阿美族人釀酒的記憶上，延伸推出「月光下穀倉豐收餐桌」。充實的酒釀、鹽麴體驗和有趣的野菜拓印、池上走讀，讓參加的遊客們認識不一樣的池上風景；晚宴中美味與創意兼具的鹽麴料理和風味部落青醬，也讓品嚐後的遊客讚嘆不已！

織羅部落於11/22辦理的「月光下稻田腳印餐桌」，以「曬」為保存重點，認識部落過去保留種子的智慧與技術，遊客體驗了葛鬱金果凍、豆豆米彩繪和有趣的竹杯綁繩體驗，也品嚐晚宴中豐盛的部落野菜、葛鬱金滷豬腳、豆豆飯以及特色湯品，不僅象徵部落的互助互信情誼與對客人的祝福，精彩的活動內容也獲得參與民眾好評回饋。

縱管處許宗民處長表示：「餐桌上的部落旅行每年因應不同主題，讓合作的部落夥伴們，持續從自身生活文化中迸發創意，年年都帶來令人驚豔的成果，更感謝一路以來支持參與的民眾，讓縱谷的部落觀光越來越有深度。」更多2025年精采的活動花絮，請見活動官網及粉專。

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/

活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ

LINE官方：https://lin.ee/DIGKc7X