「2025餐桌上的部落旅行」崁頂部落《月光下小米鞦韆餐桌》動人登場

由花東縱谷國家風景區管理處辦理「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」今年邁入第8年，今年的部落餐桌旅行以「保存」為主題，邀請遊客進到五個部落體驗參與。其中「崁頂部落-月光下小米鞦韆餐桌」將於11/8(六)登場，遊客在行程中可認識布農族人以「小米」為核心的生活文化，也能在遊程間體驗過去被視為廢棄物的「小米糠」，重新製成酸甜鹹香的小米糠漬，成為此行最佳的紀念品。

位於台東海端鄉的「崁頂部落」，是一個生活感與文化傳承使命強烈的布農族部落（見圖）。今年崁頂部落餐桌以「保存－發酵」為主題，推出「月光下小米鞦韆餐桌」，以布農族人最重要的「小米」為核心，帶領遊客認識布農族獨特的小米畫曆，感受過去部落族人跟隨小米耕作季節運行的歲時祭儀與農作日常，同時也以過去被視為廢棄物的「小米糠」進行發想，運用日本的醃漬技藝與部落蔬菜結合，研發出獨門的小米糠漬蔬菜，遊客不僅能親自動手製作，從參與過程中更能理解小米保存的行動意義與部落文化延續的重要關聯。

餐桌上除了能品嚐以「小米」為主食的豐盛晚宴和風味漬物外，還能欣賞到部落族人用心準備的「微劇場」演出，傳遞部落動人的生活故事，用五感充份享受在崁頂部落的美好夜晚。

2025年「餐桌上的部落旅行」系列活動目前已正式上線開賣，崁頂部落《月光下小米鞦韆餐桌》將於11/8(六)登場，除了一般票之外，亦販售雙人入席票，舉凡報名參加的民眾，皆可獲得一份精美的「蜂蠟保鮮布」紀念品，蜂蠟布為呼應今年活動「保存」主題設計，特別與「仁舟淨塑」合作推出，上面印有小米、紅糯米、玉米、醃漬罐、小米釀、香蕉飯等特色部落食物圖案，既可作為食物覆蓋保鮮、又可用以摺疊收納打包食物。此外，今年更與旅宿業者共同推出優惠住宿套票，歡迎喜愛部落文化與深度體驗的朋友把握最後機會，報名參加！想了解更多精彩活動資訊，歡迎上官網及粉絲專頁查詢。

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/

活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ

LINE官方：https://lin.ee/DIGKc7X