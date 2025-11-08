2025香芋銅鑼庄產業文化活動 中平集會所熱鬧登場

▲2025香芋銅鑼庄產業文化活動開幕式。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】銅鑼鄉公所今（8）日在中平集會所舉辦2025香芋銅鑼庄產業文化活動，規畫市集攤位、芋頭蛋塔DIY、拔芋頭、創意香芋料理秀，並推出深度小旅行，吸引許多民眾前來參加，苗栗縣政府秘書長陳斌山歡迎全國遊客踴躍參與，到銅鑼鄉一日遊，品嚐、採購芋頭，體驗客庄風情。

8日上午開幕式先由社區「千歲團」太鼓隊帶來表演，老人家們精神抖擻地跟著歌曲擊鼓，獲得滿堂彩。苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣議員黃芳椿、羅貴星、造橋鄉長徐連斌、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、銅鑼鄉公所秘書賴文良、代表會主席林九炲、副主席賴碧雲、多位代表、村長、鄉農會理事長葉東維等人一起拔起芋頭為活動揭幕。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝鄉長及公所團隊長期對縣政府的支持，銅鑼鄉芋頭很有名，品質好，歡迎大家多多購買當季新鮮的芋頭和在地農特產品。

銅鑼鄉芋頭種植面積約50公頃，品質優異，口感鬆軟綿密，深受消費者青睞，每年由縣府補助辦理的芋頭產業文化活動更及引了大批民眾參與，與杭菊、仙草、茶葉同該鄉重要的農產品之一。

公所精心規劃了多項精彩活動，特色市集匯集了在地優質農產品、各式風味美食，以及適合親子同樂的趣味闖關、芋頭蛋塔DIY，還有難得的拔芋頭農事體驗，為讓民眾學習料理芋頭，還特別邀請到知名型男主廚吳秉承，現場展示創意香芋料理，所有DIY及闖關、體驗活動一大早就吸引許多民眾排隊等待報名，相當熱鬧。

另外，深受好評的「銅鑼深度小旅行」今年特別安排了四台專車帶領遊客深入探訪銅鑼景點；同時也準備了兩台接駁車，方便大家往返於銅鑼車站與活動現場，所有來訪的賓客，都能更輕鬆、便捷地體驗銅鑼的自然風光與人文底蘊。