【2025駁二動漫祭】黑鷹新塗裝正式亮相 軍民互動寓教於樂

記者謝承宏／高雄報導

「2025駁二動漫祭」昨日在高雄駁二藝術特區登場，國軍結合裝備陳展、人才招募與互動體驗設攤，吸引親子、航迷與動漫族群湧入。現場除規劃軍武紙模型闖關、憲兵刑事鑑定、步槍射擊體驗與特戰突擊車乘坐等活動外，也安排一架採全新「NEW ARMY」、「NEW POWER」彩繪塗裝的UH-60M通用直升機進行機降展示，讓民眾在逛展之餘，以寓教於樂方式貼近國防。

各軍種進駐設攤 陳展裝備吸睛

活動為期2天，國防部延續支援規模，規劃陸軍裝甲564旅、陸軍航空特戰指揮部、海軍水下作業大隊與高雄憲兵隊等單位進駐設攤。戶外裝備區陳列CM34「雲豹」裝步戰鬥車、心戰喊話車等裝備，並由官兵解說任務特性與操作概念，民眾得以近距離觀察細節、合影留念；軍武陳展區也意外成了盛裝Coser的拍照熱點，人潮絡繹不絕，展場氣氛格外熱鬧。

UH-60M機降 航迷搶拍掀高潮

其中最受矚目的，莫過於全新塗裝的UH-60M通用直升機機降展示。為搶先一睹「NEW ARMY」、「NEW POWER」與老鷹鳥首低視度彩繪，不少航迷天色未亮便到場卡位。隨著旋翼聲由遠而近、飛機穩定落地，快門聲此起彼落；機身尾桁左右兩側同步亮相的新標誌，更成為民眾爭相討論的焦點，為活動掀起一波高潮。

互動攤位同樣人潮排隊，高雄憲兵隊以刑事鑑定為主題，讓民眾體驗指紋採集與基本判讀；招募區以軍武紙模型闖關，邊組裝邊了解裝備用途與編制，完成關卡還能獲得小禮。射擊體驗在特戰官兵安全講解下進行，另安排特戰突擊車試乘，讓國防教育從「靜態觀摩」延伸到「親身體驗」，拉近軍民距離。

「2025駁二動漫祭」昨日在高雄駁二藝術特區盛大登場，全新塗裝的UH-60M通用直升機成為全場焦點，現場還有CM34裝步戰鬥車、野戰喊話車等國軍現役裝備陳展與多元互動體驗攤位，宛如一場軍武盛典，民眾透過近距離接觸國防事務，有效增進全民國防意識。（記者謝承宏攝）

陸軍航空602旅UH-60M黑鷹直升機清晨降落高雄駁二藝術特區。（軍聞社記者林澤廷攝）

黑鷹直升機機身尾桁左右兩側同步亮相的新標誌，成為民眾爭相討論的焦點。（記者謝承宏攝）

民眾帶著寵物一同參與活動，氣氛熱鬧。（記者謝承宏攝）

海軍水下作業大隊提供潛水裝備穿戴體驗，官兵協助民眾調整背帶與配件，讓參與者近距離認識水下任務所需裝具。（記者謝承宏攝）

展場亦陳展模型玩家自行改製的軍事主題模型，從塗裝、舊化到場景細節都相當講究，吸引模型迷駐足觀賞。（記者謝承宏攝）

UH-60M黑鷹直升機機身兩側「NEW ARMY」、「NEW POWER」及老鷹圖騰低視度彩繪。（記者謝承宏攝）

高雄憲兵隊以刑事鑑定為主題，帶領民眾認識指紋採集與基本判讀。（記者謝承宏攝）

臺南市後備指揮部以軍武紙模型闖關，邊組裝邊了解裝備用途，完成關卡還能獲得小禮。（記者謝承宏攝）

戶外裝備區陳列CM34「雲豹」裝步戰鬥車，官兵在旁解說任務特性與操作概念，民眾得以近距離觀察細節、合影留念。（記者謝承宏攝）

國軍裝備陳展區吸引Coser取景合影，軍事元素與動漫氛圍同框，現場拍照人潮絡繹不絕。（記者謝承宏攝）