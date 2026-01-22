2025高三生多益成績 聽力與閱讀維持優異

記者黃朝琴／臺北報導

TOEIC（多益測驗）臺灣區總代理忠欣公司今（22）日發布最新統計，2025年臺灣高三學生參加TOEIC，聽力與閱讀測驗成績維持優異水準，頂標為871分、均標655分，英語實力表現亮眼，顯示高中階段成為英語能力快速累積的關鍵黃金期。

忠欣公司表示，為協助高中學生提前準備甄選入學的備審資料，1月24日會舉辦今年第1場TOEIC高中職專場，2月8日及3月8日也會有場次。凡15歲以上、未滿19歲高中職學生皆可報名，成績可配合升學時程，及時納入升學備審資料，相關資訊可參考TOEIC網站。

TOEIC成績並非臺灣高中升大學的必備項目，但在甄選入學管道，校系可將各種英文檢定列為參考項目之一（不限TOEIC）；進入大學後如果英文檢定成績優異，還有機會申請免修或抵免部分英文課程。

忠欣公司公布「2025年臺灣高三學生TOEIC成績統計」，聽力與閱讀測驗成績頂標871分、前標803分、均標655分，與去年差不多（2024年頂標875分、前標809分、均標661分），顯示學生透過長期的英語學習與升學準備，展現扎實的實力。

在分項表現上，聽力部分的頂標為455分、前標420分、均標345分；閱讀部分的頂標達426分、前標390分、均標310分。

根據大學甄選入學委員會統計，超過963所校系（繁星推薦）與1098所校系（申請入學）於115學年度直接參採英文檢定成績。許多校系在備審資料評分時，將TOEIC成績視為重要參考項目。

此外，臺灣大學、清華大學、成功大學等國立頂尖大學設有英文課程免修政策，學生若提交符合規定的TOEIC成績，可申請免修或抵免部分英文課程，釋放時間投入專業學習。許多大學並設有「外語證照獎學金」，TOEIC成績優異的學生有機會獲得獎勵，進一步提升升學的經濟效益。

TOEIC（多益測驗）臺灣區總代理忠欣公司發布最新統計，高三生聽力與閱讀測驗頂標為871分，維持優異水準。（忠欣公司提供）