2025高山茶都中埔穀倉農創園區開展 阿里山五大茶區茶文化一次呈現

「2025 高山茶都．嘉義」在中埔穀倉農創園區熱鬧開展，以「茶引山行」入口廊道燈箱為起點，布置了從低海拔到高海拔的植物，利用層次的推進，象徵從山下出發漫步走進阿里山，接著走入園區、品茗產地風味，親身感受一杯茶從土地而來的完整旅程！穿過廊道第一處茶席是「人之間」茶席體驗館，來自嘉義阿里山五大茶區——隙頂、石棹、瑞里、瑞峰、太和的在地茶人走出產地，在現場親手布置空間及茶席，邀請民眾自由入席，透過一杯茶，認識各茶區的風土特色與人文故事。

為了讓民眾一次看見阿里山的多重風景，「人之間」館分在空間規劃上依茶區地理特性，區分為茶之南道與北道雙館。北道展現自然簡樸、季節感濃厚的山中氛圍；南道則呈現雲海、琉璃光夢幻自然景緻，讓不同茶區的風土特色在同一場域中自然對話，不只呈現茶湯風味，更傳遞各茶區獨有的生活節奏與文化氣質。「人之間」館邀請民眾於活動期間，每日10時至11時30分、13時至17時自由入座品茗，與茶人面對面交流。

另為了更深入地與民眾對話。由「人之間」北道館-太和、瑞里、瑞峰，在12月20至21日(13時至14時30分)、特別舉辦「預約制茶席」，讓民眾體驗不一樣的寧靜品茗氛圍，詳細活動資訊可至「高山茶都．嘉義」粉絲專頁查詢。

2025高山茶都．嘉義，民眾隨時都可以坐下來喝一杯茶，聽一段故事；邀請全臺民眾即日起至12月21日來到嘉義縣中埔穀倉農創園區，用一段輕鬆的步伐，飽覽阿里山的茶山風景！