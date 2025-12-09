2025高山茶都打造五感沉浸體驗 山之境、茶之味等亮點吸睛

2025高山茶都沉浸式展館「山之境」，由漂流木構築神木意象，搭配光影、霧氣、茶香與音樂。（圖：嘉義縣政府提供）

嘉義縣茶產業年度盛事「2025 高山茶都．嘉義」即將登場。活動代言人張齡予與嘉義縣長翁章梁今（9）日聯手開箱活動2大亮點，邀民眾在12月13日至21日前往中埔鄉穀倉農創園區體驗獨特的高山茶文化。

「2025 高山茶都．嘉義」以「一杯茶，走進一座山」為活動主題。活動第一個亮點是超吸睛的沉浸式展館「山之境」，由漂流木構築神木意象，搭配光影、霧氣、茶香與音樂，讓遊客彷彿一腳踏入阿里山的林間小徑。第二個亮點則是週末限定的「茶之味」茶食快閃活動，由青年品牌、茶農與甜點創作者攜手，打造茶酒特調、茶系甜點與創意輕食。

嘉義冬季最美展出！高山茶都打造五感沉浸體驗，茶食快閃成焦點。（圖：嘉義縣政府提供）

活動代言人張齡予說，透過這二大活動亮點，「就像是把整座山搬進展館裡！」帶領民眾從品茗、展覽到互動五感，全方位走入嘉義高山茶的生活美學與自然風土。

嘉義縣縣長翁章梁表示，「高山茶都．嘉義」已成為嘉義縣重要品牌，今年更結合茶農、社區與茶藝師，由在地居民親手設計茶席與展區空間，呈現阿里山風土與各社區的獨特風景。他也邀請民眾：「來喝一杯茶，再上山走走，看最真的嘉義。」（龐清廉報導）