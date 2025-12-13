2025高山茶都盛大開幕 免費入園飲茶品咖啡

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】 2025「高山茶都」今（13）日在中埔穀倉農創園區正式開幕，以「一杯茶，走進一座山」為主題，引領民眾入場感受嘉義山林，高山茶都代言人張齡予與縣長翁章梁等人出席開幕典禮，並前往5大展館欣賞特色亮點。

縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、陳冠廷、王育敏、中埔鄉長李碧雲、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人帶領貴賓進行開幕儀式。

活動規劃「人之間、茶之道、山之境、旅之所、茶之味」5大展館，「山之境」以沉浸五感體驗營造山林氛圍，「人之間」邀請茶人布置茶席體驗，會場內也匯聚高山茶及咖啡品牌展銷攤位。

廣告 廣告

嘉義縣文化觀光局指出，園區打造多處自然系打卡熱點，包括穀倉星巴克前以綠意與光影構成的「茶引山行」山間小徑、自然媒材打造的竹香茶屋等，讓民眾走進園區就能感受嘉義山林的氣息。

今年以環保稻殼材質打造高山茶都「年度紀念品茗杯」，兼具實用性與環保理念，民眾可至服務台以10元購入，帶著茶杯前往「山之境」、「茶之道」參與茶席體驗。

翁章梁表示，歡迎遊客不只到中埔參觀高山茶都，更要直接走進山區品嚐高山茶及咖啡，或是走訪步道，親身感受高山美麗。

翁章梁也說，會場設有茶及咖啡展館，讓遊客深入了解文化背景，每間展館都用心布置，將美學帶入茶與咖啡文化，希望大家好好享受。

蔡易餘表示，大阿里山區是茶與咖啡的故鄉，許多茶二代、三代接手家中產業，不停注入創新思維，設立茶莊、咖啡莊園，讓山區旅遊路線更豐富。

陳冠廷指出，自己出國向外國朋友介紹台灣時，都會向外介紹嘉義高山茶與精品咖啡，透過高山茶都可以讓全國遊客以及國際旅人更認識嘉義，打開嘉義知名度。

黃貞瑜說，嘉義茶及咖啡產業發展多年，每一口茶及咖啡都孕育職人的好功夫，對於茶農及咖啡農來說，經營產業已經不只是工作，而是一項榮耀，眾人將持續精進技術，繼續推出高品質的茶及咖啡。

由於2025高山茶都是全台最具指標性的大型茶文化活動，嘉義縣警中埔分局特藉由人潮聚集之際，中埔警分局長曾裕景帶領員警到場加強向民眾宣導近期高發的「假交友(色情應召)」與「假投資」詐騙手法，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱，並推廣「識詐、防詐、拒詐」的重要性而引人注目。

圖說： 2025「高山茶都」今（13）日在中埔穀倉農創園區正式開幕，以「一杯茶，走進一座山」為主題，引領民眾入場感受嘉義山林，高山茶都代言人張齡予與縣長翁章梁等人出席開幕典禮，並前往5大展館欣賞特色亮點，到場品茶人士眾多。（記者吳瑞興攝）

（嘉義縣文化觀光局廣告）