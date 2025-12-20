2025高山茶都精彩登場 阿里山5大茶區一次呈現

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】「2025 高山茶都．嘉義」在中埔穀倉農創園區熱鬧開展，展期至21日下午1800時，民眾可前往會場感受嘉義阿里山5大茶區隙頂、石棹、瑞里、瑞峰、太和的在地特色，在精心布置的茶席入座，透過一杯茶，認識各茶區的風土特色與人文故事。

會場入口布置「茶引山行」廊道燈箱，透過高低有別的綠意裝飾，象徵從山下漫步走入阿里山，穿過廊道的第1處茶席是「人之間」茶席體驗館。

「人之間」館依茶區地理特性，區分為茶之南道與北道雙館。北道展現自然簡樸、季節感濃厚的山中氛圍；南道則呈現雲海、琉璃光夢幻自然景緻，讓不同茶區的風土特色在同一場域中自然對話，不只呈現茶湯風味，更傳遞各茶區獨有的生活節奏與文化氣質。

民眾在活動期間，每日10時至11時30分、13時至17時可自由走入「人之間」館，與茶人面對面交流品茗。

「人之間」北道館-太和、瑞里、瑞峰在12月20至21日(13時至14時30分)特別舉辦「預約制茶席」，讓民眾體驗不一樣的寧靜品茗氛圍，詳細活動資訊可至「高山茶都．嘉義」粉絲專頁查詢。

邀請民眾前來2025高山茶都嘉義，隨時都可以坐下來喝茶聽故事，感受阿里山的茶文化魅力。