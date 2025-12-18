2025高山茶都茶染時尚秀隆重登場 近百歲人瑞参與走秀

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】社團法人嘉義縣茶文化協進會於今（18）日上午，在高山茶都舞台舉辦一場別開生面的「茶染時尚走秀」。活動由該會成員以手工茶染打造的精品服飾領銜登場，素人模特兒穿著充滿茶香與文化韻味的作品，在舞台上展現台灣茶文化的獨特魅力。

此次活動特邀請了一位近百歲人瑞現場一起走秀，象徵茶文化的恆久與生命力的綿延，與現場觀眾共同見證文化傳承的動人時刻。已高齢94歲的人瑞陳兆熊是全團中的唯一男性，他說穿上茶染整衣走秀今年是第二年，很有藝術感，也讓他體驗更深的茶文化。他走秀動作、腳步相當自然，完全融入女生走秀團隊中，受到觀賞民眾的不斷讚賞。

現場無名樂團成員穿著茶染服飾一同走秀;並演奏茶山文化音樂共襄盛舉，為活動增添青春活力與藝術氛圍。

社團法人嘉義縣茶文化協進會 理事長王珍芷表示，茶染是一種結合自然、工藝與文化記憶的創作方式，希望透過素人走秀的呈現，讓更多人看見茶文化的多元面貌與創新可能。本活動不僅展現阿里山茶區在地職人精神，也象徵跨世代的文化共享，讓茶香透過時尚、美學與音樂傳得更遠。

創會理事長 莊玉端說: 茶染工藝透過茶葉湯汁的自然色澤，呈現獨特且溫潤的茶染渲染在布料上，是一種結合自然、生態與文化記憶的美學模式；把阿里山茶的甘甜穿戴在身上，並結合在地茶文化、美學創作與茶產地活用的方式，呈現嘉義茶產業的文化厚度與跨世代魅力。

圖：嘉義縣茶文化協進會於今（18）日上午，在高山茶都舞台舉辦一場別開生面的「茶染時尚走秀」。活動由該會成員以手工茶染打造的精品服飾領銜登場，素人模特兒穿著充滿茶香與文化韻味的作品，在舞台上展現台灣茶文化的獨特魅力。（記者吳瑞興攝）