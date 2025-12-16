▲2025高山茶都「中埔御藏」奇幻隧道，咖啡與茶交織的童話感官之旅。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】「2025 高山茶都．嘉義」將於12月13日至21日在嘉義縣中埔穀倉農創園區盛大登場，今年以「一杯茶，走進一座山」為策畫主軸，透過品茗、展覽、互動與體驗等多元形式，邀請民眾走進嘉義山林，在茶香、光影與人情交織之間，細細體會高山茶文化如何融入日常生活，成為土地與人之間最溫柔的連結。

活動期間，中埔穀倉農創園區將化身為一座可以「喝的山林展場」，集結嘉義各山區茶人、社區與風土故事，呈現從茶園到茶席、從製茶到生活的完整樣貌。民眾只要走進園區，便能一次品嚐嘉義高山茶的多元風味，看見不同社區的生活風景，並沉浸在充滿溫度與故事感的茶旅場景中，重新認識嘉義茶不只是飲品，更是一種生活方式。

「2025 高山茶都．嘉義」規劃四大體驗亮點，透過人與人之間的交流，展現嘉義濃厚的人情味；以沉浸式的風土體驗，引導民眾喝懂高山茶背後的山林靈魂；結合南道、北道與特色風味，打破對喝茶的既定想像；同時串聯茶旅、選物與展售，讓遊客能把嘉義的美好與記憶一併帶回家。

中埔鄉農會今年再度推出備受期待、年年引發社群熱潮的「中埔御藏—奇幻隧道」。以「咖啡與茶的異想世界」為主題，打造宛如童話般的沉浸式體驗空間，融合茶香、咖啡香與視覺藝術，成為活動期間最受矚目的打卡亮點。走進隧道，彷彿進入一場被重新沖泡的童話故事，在光影流轉間，讓感官一次被喚醒。

中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，「中埔御藏」奇幻隧道以愛麗絲夢遊仙境為靈感，結合音樂、茶、咖啡與點心，打造一段超越日常的感官旅程。在隧道中，茶香輕柔、咖啡深邃，帶領遊客回到心中那座森林，咬著菸斗的毛毛蟲、忽隱忽現的柴郡貓、紅心皇后與紙牌僕人穿梭其間，並跟著兔子踏入瘋狂帽客的下午茶派對，讓大人小孩都能找回童心與想像力。

「中埔御藏」體驗票價為200元，每位參與者可享有一份專屬餐點，內容包含蛋糕、高山茶或精品咖啡，並附上整組可帶回家的專屬獨享杯、杯盤組。體驗內容由國際級咖啡師、茶藝師共同規劃，選用精品咖啡豆評鑑得獎莊園咖啡，以及阿里山高山紅茶，搭配手作甜點，讓遊客在奇幻場景中，細細品味嘉義山林孕育出的風味層次。

主辦單位表示，誠摯邀請民眾呼朋引伴，一同走進中埔穀倉農創園區，喝茶、泡咖啡、拍美照、聽故事，用五感感受嘉義的山、嘉義的茶，以及最真誠的人情味。走一趟「2025 高山茶都．嘉義」，就能明白，一杯茶，真的可以帶你走進一座山。