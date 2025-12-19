2025高山茶都 嘉義最後兩天

2025高山茶都活動只剩最後兩天／嘉義縣府提供





2025「高山茶都．嘉義」12月13日至21日在中埔穀倉農創園區盛大登場，活動只剩最後兩天，現場規劃多場豐富的舞台演出，從音樂展演到跨界表演輪番登場，讓民眾在品茗之餘，也能隨時感受現場熱鬧氛圍。

假日限定的「茶之味」文青茶食快閃攤位，包含茶酒特調與風格茶食，成為不少民眾逛展、休憩的最佳補給站，邀請大家假日走進高山茶都，看表演、喝好茶、嚐茶食，輕鬆度過一段愜意時光。

為方便民眾前來參與，假日特別規劃富裕路封街作為臨時停車場，並設置接駁車往返停車場與活動會場。接駁服務自上午10點開始，共安排三台接駁車輪流行駛，滿車即發，請民眾多加利用大眾運輸與接駁服務，安心、順暢抵達活動現場。

2025高山茶都．嘉義假日接駁車及封街交通資訊／嘉義縣府提供

