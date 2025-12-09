「2025高山茶都．嘉義」即將登場 沉浸式展館與茶食快閃成兩大亮點

「2025 高山茶都．嘉義」將於12月13日至21日在嘉義縣中埔穀倉農創園區盛大登場，縣長翁章梁9日與年度代言人張齡予共同為活動揭開序幕，首次公開今年兩大亮點，邀請全國民眾走進嘉義、品味高山茶之美。翁章梁強調，不只要在展區喝茶，更鼓勵大家親自走進山林，感受孕育嘉義高山茶的自然環境。

↑圖說：「2025高山茶都．嘉義」以「一杯茶，走進一座山」為策畫概念。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

記者會現場由立委陳冠廷、行政院雲嘉南區聯服中心副執行長李碧菁、縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉長李碧雲等人共同站台，齊力宣傳嘉義年度茶飲盛事。

廣告 廣告

文化觀光局表示，今年以「一杯茶，走進一座山」為策展概念，透過展覽、品茗、體驗與互動，引導民眾在茶香與光影間理解茶文化與生活的深度連結。

↑圖說：假日限定的茶食快閃活動「茶之味」以「吸睛外觀、創新品項、百變茶香」為主軸，打造兼具拍照吸引力與充滿分享亮點的限定企劃。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

首大亮點「山之境」沉浸式展館於今日正式亮相，展區以漂流木構築神木意象，搭配光影、霧氣、茶香與音樂，讓觀眾彷彿置身阿里山林間，完整呈現高山茶背後的自然風景與山林氣息。

第二亮點為假日限定的「茶之味」茶食快閃活動，集結青年品牌、新創甜點與青年茶農，以茶酒特調、茶香甜點與創意輕食打造吸睛企劃。記者會上花式調酒師示範現場特調，成功搶下所有目光。

中埔鄉長李碧雲指出，中埔穀倉兼具老故事與新創意，來此喝茶就像喝進土地、人情與藝術的結合，活動年年吸引更多遊客。黃貞瑜則說，高山茶讓嘉義的生活底蘊更加豐富，不同年齡層都喝得到好茶與好咖啡，活動也推動農特產行銷更加蓬勃。

↑圖說：沉浸式展館「山之境」，以漂流木構築神木意象，搭配光影投射、霧氣、茶香與樂音，以五感交織出宛如置身山林的沉浸式體驗。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

翁章梁表示，「高山茶都．嘉義」已成為縣內重要文化觀光品牌，今年由在地茶人、青年茶農與茶藝師共同打造展區與茶席，以社區特色呈現嘉義各地的風土魅力。他也邀請民眾喝完茶可順道走訪山區步道，探索更多嘉義的自然寶藏。

文觀局補充，園區以山徑與林相打造光影廊道，自入口到各茶席空間皆展現嘉義獨有的風景與韻味；戶外舞台則安排世界音樂與茶文化展演，為活動增添更豐富的層次。

更多品觀點報導

金燈塔點亮鹽鄉冬夜 台南鹽埕千燈季12/14溫暖登場

公私協力加倍愛 高雄社會局表揚50團體守護弱勢家庭

