2025高智爾球睿智盃聯誼賽 天公作美活動圓滿順利





由社團法人中華民國高智爾運動協會主辦的「2025高智爾球睿智盃聯誼賽」，昨(23)日於板樹體育館木槌球場地盛大開場，由全國各地的球友組團體賽及雙打賽球隊，大家活力滿滿，以運動家精神，勝不驕敗不餒打球切磋，比賽成績由台中雄獅B隊勇奪團體賽冠軍、亞軍台北輕鬆打隊、季軍台北妙吉祥隊，雙打賽冠軍為歐貝拉隊，亞軍台中雄獅A1隊，季軍七爺八爺隊，大家相約明年再相會。

中華民國高智爾運動協會榮譽理事長卓志揚表示，本會在北中南各地推廣Wiser運動已有多年，像是在社區帶領長者運動或是在公園推廣，不管是打球者或是老師都相當受益，因為高智爾球(Wiser球)是一種有益健康、又能啟發智慧，非常完美的球類運動，再加上比賽規則簡單易懂，玩法策略又變化多樣，也不需要專門場地，無論任何障礙的場地均能使用，是一種非常安全的運動，適合所有的人群，男女老少皆宜。

由於天公作美豔陽高照，球友們打球較勁，啦啦隊們曬著太陽高聲加油，為每一次擲球歡呼，一整天下來大家都玩得相當開心，打Wiser球快樂又健康，邀大家一起逗陣來打Wiser球。

