2025高流系青春校園誌邀金曲樂團等四組藝人唱響校園

【記者 王雯玲／高雄 報導】由高雄流行音樂中心主辦、廣受學子歡迎的「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」，今年進入第五屆，自9月起陸續走入三民家商、小港高中、那瑪夏國中、道明中學等學校，共舉辦四場，活動以「講唱會」形式呈現，邀請王ADEN、PIZZALI、魏嘉瑩、告五人、麋先生等新生代創作人、金曲人氣樂團，與學生近距離分享自己的生命故事、創作歷程，也帶來精彩的現場演出。

高流執行長丁度嵐表示，高流五年來持續推動音樂教育平權，「高流系」活動每年深入南部校園，期望讓更多學生理解流行音樂產業面貌，從藝人經驗中獲得啟發。截至11月14日，已有近三千名師生共同參與高流系青春校園誌。

高流持續以「高流系：青春校園誌」活動推動音樂教育平權、前進偏鄉，繼往年走入六龜高中、甲仙國中後，今年獲超人氣Z世代天團告五人支持，深入那瑪夏國中。11月5日活動現場聚集那瑪夏國中及民權國小師生共130名，現場同學們以自製手幅應援，熱情程度超乎團員想像。面對青春期學生，告五人提醒勇敢追夢的同時也要懂得保護自己，並表示：「如果對音樂有興趣，不一定要往台北，高雄也有很多機會，不論在哪個地方都有無限可能。」受學生熱情感染，告五人即興開放點歌，加碼演唱〈在這座城市遺失了你〉與〈好不容易〉，展現深厚的現場功力。那瑪夏國中楊振明校長表示非常感謝高流促成本次演出，學生們更直呼：「不敢相信告五人真的來到學校！」告五人也表示能回饋社會、陪伴孩子成長「是非常榮幸的事」，盼音樂能在山區持續發光。

金曲樂團麋先生則特別在〈馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演出中抽空，回到母校道明中學，重新站回學生時期演出的舞台，如重返麋先生的音樂起點，笑稱「比萬人演唱會還緊張」。鼓手逸凡建議想進入流行音樂產業的學生，可從多參與比賽、累積經驗開始；主唱聖皓則強調不論外界聲音為何，「你跟自己說什麼最重要！」鼓勵學弟妹們要自我肯定、勇敢追夢。團員更不時走入人群答題、演唱、簽名、自拍，展超高親和力引發尖叫連連，全場跟唱聲不斷。

高流執行長丁度嵐特別感謝曾參與2021年首屆「高流系：青春校園誌」的告五人和麋先生，多年來持續以行動支持音樂教育，丁度嵐執行長也表示：「高流不僅是一個舞台，更希望成為陪伴年輕人做夢與實踐的夥伴。」未來將持續推動「高流系」課程及相關計畫，從校園扎根，為有志走向流行音樂產業的青年學子，提供更多指引與啟發。

2025「高流系：青春校園誌」共四場，邀請創作療癒女聲小魏魏嘉瑩首次踏進小港高中，她回憶出道前曾同時兼四份工作，將生活的挫折化為創作養分，鼓勵學生「喜歡就去做，勇敢做自己」，感動在場學生。小魏以自彈自唱，展現亮眼演唱實力。三民家商場次則由千禧全製作唱跳歌手王ADEN與新生代饒舌歌手PIZZALI擔綱，他們各自分享自學生時期參加社團及自學做音樂的過程，鼓勵同學善用高中時光累積專長，並以自身經驗勉勵學生：「有夢想就要去追，永遠不要放棄！」

歡迎有意願參與「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」之中等學校，來信info@kpmc.com.tw洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）