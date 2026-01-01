2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退

2024年全台股民最夯的高股息ETF，歷經了2年，人氣意外大幅衰退，除了少數幾檔指標型ETF，其餘成交量大幅下滑。（圖片來源／ 信傳媒資料庫）

2024年全台股民最夯的高股息ETF，歷經了2年，人氣意外大幅衰退，除了少數幾檔指標型ETF，其餘成交量大幅下滑，以復華台灣科技優息（00929）為例，2025年全年成交量852.05萬張，但在2024年全年成交高達3124.43萬張，整整少了2千多萬張，相當驚人。

同一檔高股息ETF，一年成交量少2千萬張

0056的元大高股息、00878的國泰永續高股息及00929的復華台灣科技優息，都是台灣高股息ETF流行的時候股民最常討論的ETF，其實以00919群益台灣精選高息為例，它仍是去年12月整個月法人買最多的ETF，單月成交23萬張，超過主動式ETF。

還有，元大台灣價值高息（00940）在2024年全年成交量有2022萬張（2024年4月才上市），到了2025年剩下922.59萬張。統一台灣高息動能（00939）在2024年全年成交量有632.56萬張，到了2025年剩下183.31萬張。永豐ESG低碳高息（00930）的成交量也是少掉一半，從113萬掉到50.25萬張。

價格報酬率驚人，光環全部聚焦在主動式ETF

但為什麼高股息ETF的人氣逐漸散去？一位基金經理人私下表示，高股息ETF的殖利率、績效可能不差，但是2025年主動型ETF太強了，報酬率都20％、30％以上，把資金吸走不少。更何況有些高股息ETF的報酬率較差，配息可以補回來一點，但讓投資人想賣股下車。

有人怪高股息ETF人氣退卻是因為金管會去7月頒布的法令，但有基金經理人認為是高股息ETF績效普遍不如其它的投資標的。（資料來源／ Goodinfo網 ／ 製圖 鄭國強）

像群益台灣精選高息，雖然2025年第四季配息還沒公告，前三季已經累計配了1.8元，若以2024年第四季為參考，假設2025年四季下來共配息2.52元，12月31日收盤價才22.4元，殖利率應該不算差，但它2025年全年成交量還是比2024年少了251萬張。

有人怪金管會打壓高股息，金管會特別發文澄清

另一方面，很多個股股價已經水漲船高，要再創造出高殖利率的難度變高，因此2025年投信公司發行的主動式ETF較多，甚至是發行債券指標的ETF，已經不太發行高股息ETF了。

當然，也有人認為是因為2025年7月金管會發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，導致高股息ETF「武功被廢」。

其實，金管會只是要限制不能為了配息而動用本金，強化早在2023年11月發布過的規定，金管會還特別澄清，沒有打壓高股息ETF的發展。雖然有人說因為金管會的規定導致高股息「配息縮水」，吹起「降息風」，但更多專業人員、同業、基金經理人認為，高股息的績效被比下去才是真正人氣渙散的原因。

