2025高醫北區校友會校慶登場 醫界領袖齊聚共談健康台灣願景

2025中華民國高雄醫學大學北區校友會校慶於11月2日（星期日）在台北天成飯店盛大舉行，在北區校友會理事長張朝凱眼科教授號召下，來自全台各地的醫界翹楚與校友近150人共襄盛舉。(圖／中華民國高雄醫學大學北區校友會提供)

醫界盛會齊聚台北，共探醫療永續、教育與AI發展

（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】2025中華民國高雄醫學大學北區校友會校慶餐會於11月2日（星期日）在台北天成飯店盛大舉行，在北區校友會理事長張朝凱眼科教授號召下，來自全台各地的醫界翹楚與校友近150人共襄盛舉，場面熱絡，堪稱醫界年度盛事。

本次大會貴賓雲集，包括衛生福利部部長石崇良、運動部次長鄭世忠、高雄醫學大學董事長陳建志、校長余明隆、副校長黃友利、前立委張育美、長庚醫院決策委員會主委程文俊、台中榮總榮譽院長陳適安、中華民國無任所大使吳運東等人皆親臨現場。由高醫北區校友會榮譽理事藍傳盛擔任大會座長，邀請力麗長青社區主任廖文絹以「長照3.0未來發展趨勢」為題進行專題演講，並由余明隆校長報告「高雄醫學大學校務近況」，展現高醫在醫學教育與研究上的前瞻布局。

高雄醫學大學董事長陳建志致詞指出，高醫秉持以人為本的醫療初衷，在學術、執業與招生上皆以國際化為長期目標，從永續經營角度推動全方位發展，成果亮眼，為台灣醫療教育立下典範。

高雄醫學大學余明隆校長(左) 陳建志董事長(右)。(圖／中華民國高雄醫學大學北區校友會提供)

衛福部部長石崇良亦肯定高醫長年為台灣醫療的卓越貢獻，指出「醫療奉獻獎」至今已有52位得主來自高醫，堪稱醫界的「北極星」。他進一步表示，2026年健保支出將突破1兆300億元，面對少子化與醫療人力短缺的挑戰，教育與人才培養是關鍵。AI與機器人技術雖能減輕硬體壓力，但「醫療的核心仍在於人」。他期許高醫持續推動百年計畫，培育更多兼具專業與人文素養的醫療人才。

石崇良部長也提到政府在「藥物韌性」政策上的努力，包含加速新藥納入健保、穩定藥價、推動國產製藥及預警調度機制，以確保民眾用藥安全與自主性。同時強調「社會韌性」的重要，指出未來「健康幣」制度的推動，有望將健康行為轉化為實際價值，深化全民健康意識。

衛福部部長石崇良。(圖／中華民國高雄醫學大學北區校友會提供)

運動部次長鄭世忠則提及，賴清德總統正推動「健康台灣深耕計畫」，以建構更完善的醫療與照護體系，並促進全民運動風氣。他表示，高醫長期與體育署合作推動運動科學與健康教育，未來隨著全民運動署的成立，期待與高醫攜手建立「精準運動醫學中心」，結合政府與民間力量，實踐健康台灣的願景。

運動部次長鄭世忠。(圖／中華民國高雄醫學大學北區校友會提供)

會中同時進行北區校友會理監事、創會理事長、榮譽理事長與顧問們的證書頒發儀式，場面莊重而溫馨，象徵北區校友會在傳承與創新之間的延續與共榮。

證書頒發儀式，場面莊重而溫馨，象徵北區校友會在傳承與創新之間的延續與共榮。(圖／中華民國高雄醫學大學北區校友會提供)

高雄醫學大學北區校友會理事長張朝凱教授表示，校友齊聚不僅凝聚情誼，更是醫界經驗與智慧的匯流。他強調，透過醫療資源整合與校友互助，高醫人將持續在國際舞台上發光發熱，展現台灣醫療的軟實力。「每一次的相聚，都是為了下一個世代的健康共榮。」張朝凱說，未來北區校友會將持續廣納醫界菁英，共創台灣醫療新願景。