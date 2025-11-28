2025高雄冬季旅展最強山林系 茂林秘境一次看齊

▲踏入山谷秘境！茂林帶你開箱高雄最療癒的冬季旅行。

與山對話、走進森林物語 茂林攜手高雄觀光圈亮相2025高雄冬季國際旅展

【記者 王苡蘋／高雄 報導】茂林國家風景區管理處為推廣在地觀光旅遊、特色產業與優質伴手禮，將於11月28日至12月1日，在高雄展覽館舉辦「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」，以「與山對話，走進森林物語」為主題，打造沉浸式展區，邀請民眾從都市跨步走入森林，感受自然療癒力與土地的溫度。

本次展區以山林意象與紫斑蝶意境構築，呈現高雄從城市、海洋到山林的多元觀光魅力。參展品牌皆具有故事性與永續精神，包括榮獲「2025觀光圈大賞南區最佳伴手禮銀獎」的隆正食業，以「給家人吃的標準」打造鵝油辣椒醬等人氣商品；連續四年榮獲「日本柑橘果醬大賽金獎」的小甜心果醬，堅持選用當季無毒水果並融入高雄特色農產；以及積極投入公益的「六度本舖」，推出牛軋糖、堅果塔與雪Q餅等甜點，兼具美味與社會責任。

茂林國家風景區代理處長鄭偉宏表示，茂林擁有壯闊山林與深厚原住民文化，也是紫斑蝶重要越冬棲地。正值紫斑蝶南下過冬的季節，成千上萬蝶影交織於山谷，是冬季最夢幻的生態奇景。今年更與超人氣角色白爛貓聯名，旅展期間民眾至友好店家消費集章，即可兌換限量聯名好禮，增添趣味與互動體驗。

茂林國家風景區管理處誠摯邀請全國民眾於11月28日至12月1日親臨高雄展覽館，感受高雄觀光圈的自然魅力、在地故事與暖心好味道，品味從市區延伸到森林深處的生活風景。更多旅遊資訊，可造訪茂林國家風景區官網或Facebook搜尋「Fun心遊茂林」掌握第一手活動消息。（圖╱茂管處提供）