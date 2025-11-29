2025高雄同志大遊行吸3萬多人上街 市長初選綠委全現身

圖說：高雄同志大遊行，市議員林智鴻，立委賴瑞隆，觀光局長高閔琳，立委邱議瑩等一起出席活動。（圖片來源：高雄市觀光局提供） 2025高雄同志大遊行29日在鳳山登場，今年主題為「豪彩投 Voting with Pride」，首次移師鳳山吸引3.5萬人參加，以行動展現支持性別平權的力量。有意參與明年高雄市長黨內初選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4人都現身活動，向外界釋出支持態度。

邱議瑩看到民眾高舉標語，上面寫著「昔日邱議瑩挺同志，今換同志挺高雄贏」的標語加油手舉牌，讓邱議瑩直呼有點害羞，但更多的是感動。也向現場民眾致謝，感謝大家一路以來的支持與相挺。邱議瑩表示，捍衛多元、守護自由，是她長期堅持的價值，也是民意代表的責任。未來，她將持續承擔更大的使命，為高雄、為台灣堅定向前，讓社會朝向更加開放、平等、友善的方向前進。 賴瑞隆則說，他記得2019年同婚專法三讀前，社會氛圍遠不如今日開放，尤其中南部的討論與壓力更加明顯。當時他堅定投下支持票，是因為「相愛是最基本的人權」。賴瑞隆表示，多元的色彩、友善的環境，成就高雄成為偉大的人權城市，他將以性別主流化思維，與市民攜手讓高雄更好。

圖說：立委許智傑，帶著兒子和孫子一起參加。（圖片來源：許智傑臉書） 許智傑則是和兒子、三個小孫子一起參加，他表示，鳳山車站此次加入彩虹點燈，成為遊行亮點之一。他也提到，先前媒合航空公司與台灣同志運動發展協會，希望在明年高雄亞洲同運會為選手提供更多協助。本屆遊行再次證明高雄是一座多元包容的城市，也期待未來持續打造屬於大家的幸福。

林岱樺也現身遊行隊伍，她表示，每一個人都有被愛的權利，並指出高雄作為性別友善城市，未來只會做得更多、更好。

圖說：立委林岱樺也現身遊行隊伍。（圖片來源：林岱樺臉書） 觀光局長高閔琳也帶著觀光局同仁出席表達支持，她指出高雄以行動實踐性別平權，是全台第一個推動伴侶註記、也是擁有全國最大彩虹地景的城市。要讓海內外旅客都能感受到性別友善、樂遊高雄。觀光局也同步推出全新 CI 形象廣告《Keep Vibrant Kaohsiung》，並邀請知名變裝皇后「跩姬寶貝」出演，以多元樣貌展現高雄的熱情與力量。

主辦單位表示，作為南部最大、歷史最悠久的性別少數公共倡議平台，長期關注性別、身體、勞動等多元議題的發聲空間。在明年地方選舉將至之際，希望集結群眾行動，將「性別友善」推上政治舞台，讓支持性別平權的聲音不再被忽視，真正成為撼動政策走向的民意力量。

