2025高雄咖啡節人氣爆棚 首日吸引3萬人聞香朝聖

第二屆「二○二五高雄咖啡節」廿二日於凹子底森林公園盛大登場，安排六十攤精品咖啡與特色甜點品牌，並精心規劃金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育等豐富活動，完整展現高雄咖啡產業從產地到都會的多元風貌，現場咖啡香氣四溢，首日即吸引超過三萬人聞香朝聖；開幕儀式由充滿原民熱情的六龜區「尿布樂團」開場，並由高市府郭添貴秘書長、與會來賓、觀光大使高雄熊及台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars等，熱鬧揭開活動序幕。而市長陳其邁更聞香而來，驚喜現身咖啡市集，親自體驗香醇的原鄉精品咖啡，並熱情歡迎海內外遊客及演唱會歌迷粉絲，把握這難得的機會，感受高雄的暖冬咖啡浪漫。(見圖)

高市府觀光局今(廿三)日說明，當日現場也有立法委員李昆澤、許智傑及高雄市議員王義雄、陳美雅等人到場支持，皆肯定高雄咖啡節成功推廣原鄉咖啡的優秀品質，讓國內外民眾看見高雄咖啡的獨特風味；本屆高雄咖啡節結合農業局「神農市集」共同辦理，除香醇的咖啡及農特產市集外，舞台區更安排「一山沐咖啡屋」帶來咖啡食農教育，分享咖啡豆烘焙與口感等特色，以及3D立體拉花達人「My cofi」張桂芳，示範將濃郁奶泡當畫布，創造生動立體圖案，非常吸睛。

高市府郭添貴秘書長表示，高雄的咖啡種植面積約八十公頃，位居全台第四，主要集中在茂林、桃源、那瑪夏三個原鄉區，品質絕對不輸台灣其他產區，而高雄更孕育出許多世界咖啡杯測冠軍，這次高雄咖啡節更是含金量破表，特別邀請多位在咖啡國際賽事榮獲冠軍金牌的咖啡職人到場交流，親身見證高雄咖啡在國際舞台上發光發熱的卓越實力；同時還有高雄咖啡與在地酒廠異業結合，推出世界金牌的咖啡蘭姆酒，值得一試。

觀光局高閔琳局長指出，高雄從「大港閱冰」、「高雄奶茶節」、「鹹酥雞嘉年華」到「高雄咖啡節」，各項美食活動皆締造傲人佳績，成功將美食魅力轉化為高雄獨特的城市特色；今年二○二五第二屆「高雄咖啡節」除邀請六十攤咖啡相關攤位展售外，並積極安排許多金牌冠軍出攤，帶給民眾世界級的咖啡饗宴；另外也積極推廣高雄三原鄉部落咖啡，透過完整的自產自銷模式，從種植、烘焙到沖煮，確保每杯咖啡都極致新鮮、風味突出。觀光局誠摯邀請民眾，趕緊呼朋引伴把握最後一天，品嚐港都最精華的咖啡與美食盛宴！

「高雄市咖啡茶品推廣協會」理事長黃俊豪提到，感謝觀光局邀請咖啡協會共同辦理這次「二○二五高雄咖啡節」活動，不僅促成更多優質咖啡品牌加入，也讓高雄咖啡職人有更大的舞台展現實力，期盼未來高雄咖啡節能成為推動台灣咖啡產業的重要年度活動。此外，佛光山佛陀紀念館也特地到場宣傳，明年初佛光山第二屆「三好盃咖啡沖煮賽」，將於明年二月廿七日至三月一日，在佛光山法寶堂接續登場，歡迎民眾前往感受咖啡文化的厚度與溫度。

更多高雄觀光活動資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。