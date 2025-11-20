2025高雄咖啡節本週末登場！140品牌齊聚凹子底 一站喝遍冠軍咖啡

▲「2025高雄咖啡節」11月22、23日下午3點至9點，在凹子底森林公園飄香登場。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】一年一度最受咖啡迷期待的「2025 高雄咖啡節」將於 11 月 22、23 日在凹子底森林公園登場，今年活動結合「神農市集」擴大舉行，匯聚超過 140 家特色品牌，從冠軍職人咖啡、精緻甜點、生活選物到小農市集一次網羅，打造高雄秋季最具城市風味的生活盛會。活動適逢 TWICE 與伍佰在高雄開唱，也吸引許多粉絲規劃「白天逛市集、晚上追星」的周末行程。

觀光局長高閔琳表示，今年咖啡節不僅有 60 家專業咖啡與甜點品牌參與，更集結多位世界級冠軍職人，包含世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡」、澳洲國際烘焙賽總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、國際咖啡杯測冠軍茂林「一山沐咖啡屋」、以及大港盃冠軍「E’Z Chocolat」。此外，廣受歡迎的「鴻興製酒」也將帶來奪下 2025 布魯塞爾世界烈酒大賽金獎的咖啡蘭姆酒。另有高雄原鄉 13 家特色咖啡店帶來產地直送、當季烘焙的獨特香氣，展現高雄山林咖啡的自然魅力與永續理念。

▲食農教室安排「My cofi」3D立體咖啡拉花展演，歡迎民眾前來一睹風采。

活動安排 4 場專業講座及體驗，邀請金牌講師賴昱權、烘焙專家黃柏勳、產業推廣協會理事長黃俊豪與「神諭咖啡」創辦人陳叡維，分享風味解析、直火烘焙技巧、世界產區與咖啡文化，並搭配手沖、拉花及風味探索，引領民眾沈浸式踏入精品咖啡世界。「一山沐咖啡屋」也將示範豆種辨識、發酵與烘焙差異；備受期待的 3D 立體拉花達人「My cofi」張桂芳也將現場創作，以奶泡為畫布，展現超人氣手作拉花魅力。

▲▼現場咖啡、甜點、烘焙一次滿足！來這裡，可找出專屬夢幻完美組合。

今年咖啡節與神農市集同步登場，展售包括咖啡飲品、咖啡豆、器具、甜點、烘焙品與 80 攤小農特產，預期吸引大量人潮。觀光局提醒，會場鄰近捷運與輕軌，建議多利用大眾運輸前往，可搭乘捷運至「凹子底站」4 號出口，或搭輕軌至「愛河之星站」步行約 6 分鐘即可抵達。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及相關社群平台查詢。（圖╱高市府觀光局提供）