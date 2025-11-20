2025高雄咖啡節金牌職人雲集 140品牌11/22~23凹子底登場

微涼初冬，高雄凹子底公園即將飄散濃郁咖啡香。高雄市政府觀光局將於11月22日、23日舉辦「2025高雄咖啡節」，結合「神農市集」擴大規模，邀集超過140家品牌前來，包括咖啡、甜點、手作選物與生活風格品牌，打造城市年度咖啡盛會。今年邀請多位世界級金牌咖啡職人返鄉，包括賴昱權、黃柏勳、黃俊豪與陳叡維，以講座與體驗活動帶領民眾以五感探索咖啡風味。適逢TWICE與伍佰在高雄演出，市府也邀請粉絲在追星前先到市集享受美食與咖啡。

↑圖說：「2025高雄咖啡節」匯聚 60 家專業咖啡與甜點品牌。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，今年共有60家精品咖啡與甜點品牌齊聚，亮點之一是多家冠軍級咖啡品牌到場，包括世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡 Oh Coffee」、澳洲國際咖啡烘焙賽總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、國際咖啡杯測大師賽冠軍、來自茂林的「一山沐咖啡屋」等；也有2023高雄大港盃國際交流賽冠軍「E'Z Chocolat」與榮獲2025布魯塞爾世界烈酒大賽金獎的「鴻興製酒」咖啡蘭姆酒展售。來自高雄原鄉的13家咖啡品牌亦將展現山林風土特色，以在地豆種與專業烘焙技術呈現低碳、永續的原鄉咖啡風味。

↑圖說：食農教室安排「My cofi」3D立體咖啡拉花展演，歡迎民眾前來一睹風采。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

今年咖啡節安排四場專業講座與體驗活動，邀請金牌講師賴昱權、烘焙賽冠軍黃柏勳、咖啡茶品產業推廣協會理事長黃俊豪及「神諭咖啡」創辦人陳叡維分享風味分析、直火烘焙技巧、世界產區及咖啡文化等主題，並搭配手沖、拉花及風味體驗，帶領民眾深入咖啡世界。茂林「一山沐咖啡屋」則將舉辦咖啡食農教室，示範豆種辨識與烘焙差異。活動也邀請以3D立體拉花聞名海外的「My cofi」張桂芳，現場以奶泡作畫，增添活動趣味。

↑圖說：現場咖啡、甜點、烘焙一次滿足！來這裡，可找出專屬夢幻完美組合。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局表示，今年咖啡節與神農市集合辦，規模達140攤，再加上80攤小農展售，預期吸引大量人潮。市府提醒民眾多利用大眾運輸前往，可搭捷運至「凹子底站」4號出口或輕軌「愛河之星站」，步行約六分鐘即可抵達。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」、臉書與Instagram查詢。

