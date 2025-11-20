2025高雄咖啡節 凹子底11/22、23飄香登場

微涼初冬，最適合來杯暖心咖啡！高市府觀光局以「咖啡」為主題，將於十一月廿二、廿三日在凹子底公園盛大舉辦「二○二五高雄咖啡節」，邀請海內外旅客感受高雄的生活風景與美食魅力；今年活動結合「神農市集」擴大辦理，集結超過一百四十家特色品牌，匯集職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點，共同打造兼具城市風味與旅遊吸引力的年度盛事。該活動更邀請高雄出身的世界級金牌咖啡職人賴昱權、黃柏勳、黃俊豪、陳叡維到場，以講座與體驗活動，帶領民眾用五感探索咖啡魅力。活動適逢TWICE及伍佰在高雄開唱，也歡迎粉絲ONCE及伍佰迷先到咖啡市集享受美食，再前往世運主場館追星應援，享受充實又愉快的週末。(見圖)

觀光局今(廿)日說明，這次規劃四場內容豐富的專業講座與體驗活動，邀請「金牌冠軍講師」賴昱權、「艾奇諾直火烘焙廠」負責人黃柏勳、「高雄市咖啡茶品產業推廣協會」理事長黃俊豪及「神諭咖啡」創辦人陳叡維授課，從咖啡風味理解、直火烘焙秘訣、世界產區介紹，到咖啡藝術文化等主題，並搭配手沖、拉花與風味體驗，帶領民眾深度踏入咖啡世界；此外，茂林「一山沐咖啡屋」將進行咖啡食農教室，示範豆種辨識、發酵與烘焙差異；聞名海外的3D立體拉花達人「My cofi」老闆娘張桂芳，將濃郁奶泡當作畫布，透過小湯勺和濃縮咖啡等工具，創造出生動的圖案，為活動增添亮點。

觀光局高閔琳局長表示，今年咖啡節匯聚六十家專業咖啡與甜點品牌，最大亮點就是冠軍級咖啡品牌齊聚，包括世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡Oh Coffee」、澳洲國際咖啡烘焙賽總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、國際咖啡杯測大師賽冠軍茂林「一山沐咖啡屋」、二○二三高雄大港盃咖啡國際交流賽冠軍「E\'Z Chocolat」，以及榮獲二○二五布魯塞爾世界烈酒大賽金獎的「鴻興製酒」咖啡蘭姆酒等。另有來自高雄原鄉的十三家特色咖啡店，包含茂林的「林老師卡好咖啡」、「一山沐咖啡X咖啡殼」、那瑪夏的「僑香咖啡」、桃源區的「伊嵐烏麗南橫玉穗精品咖啡」、「Li coffee漓咖啡」等，以在地咖啡豆結合專業發酵與烘焙技術，呈現高雄山林獨有的風味，展現原鄉產地直送、低碳綠色消費的理念。

觀光局補充，今年咖啡節與農業局神農市集共同辦理，共達一百四十攤展售，涵蓋咖啡飲品、咖啡豆、器具、甜點、烘焙等多樣品項，再加上八十攤小農市集，預估吸引大量人潮；為避免交通壅塞，建議民眾多加利用大眾運輸，可搭捷運至「凹子底站」四號出口，或搭輕軌至「愛河之星站」，步行約六分鐘即達會場。

更多高雄觀光活動資訊，請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。