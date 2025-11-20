「2025高雄咖啡節」週末開跑 冠軍級品牌齊聚

記者李佩玲／綜合報導

「2025高雄咖啡節」將於明日起連續兩日在凹子底公園登場，高雄市政府觀光局表示，今年咖啡節匯聚60家專業咖啡與甜點品牌，除冠軍級咖啡品牌，也有來自高雄原鄉的13家特色咖啡店，另外，活動更邀請高雄出身的世界級金牌咖啡職人賴昱權、黃柏勳、黃俊豪、陳叡維到場，以講座與體驗活動，帶領民眾用5感探索咖啡魅力。

高雄觀光局長高閔琳指出，今年咖啡節最大亮點就是冠軍級咖啡品牌齊聚，包括世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡Oh Coffee」、澳洲國際咖啡烘焙賽總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、國際咖啡杯測大師賽冠軍茂林「一山沐咖啡屋」，以及2023高雄大港盃咖啡國際交流賽冠軍「E'Z Chocolat」等。另外，也有來自高雄原鄉的13家特色咖啡店，包含茂林的「林老師卡好咖啡」、「一山沐咖啡X咖啡殼」、那瑪夏的「僑香咖啡」、桃源區的「伊嵐烏麗南橫玉穗精品咖啡」、「Li coffee 漓咖啡」等，以在地咖啡豆結合專業發酵與烘焙技術，呈現高雄山林獨有風味。

廣告 廣告

觀光局指出，咖啡節共規劃4場專業講座與體驗活動，邀請金牌冠軍講師賴昱權、艾奇諾直火烘焙廠負責人黃柏勳、高雄市咖啡茶品產業推廣協會理事長黃俊豪及神諭咖啡創辦人陳叡維授課，從咖啡風味理解、烘焙秘訣、產區介紹，到咖啡藝術文化等主題，帶領民眾踏入咖啡世界。

高雄咖啡節將於本週末在凹子底公園登場。 （取自高雄旅遊網臉書粉絲專頁）