2025高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》 12/20登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎著徐徐海風，繽紛的巨大貨櫃齊聚在充滿活力的高雄港灣。由高雄市立美術館打造的2025高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》今（19）傍晚舉辦開幕預展，高雄市政府副秘書長張家興、高市府文化局副局長簡美玲、高美館館長顏名宏、國家文化藝術基金會執行長李文珊，以及陽明海運、台灣電力公司、財團法人台灣設計研究院等贊助及合作單位代表，與參展藝術家團隊共同出席，為這場以承載高雄百年海港記憶的貨櫃為核心媒材的展覽揭幕。《愛耍廢》匯集來自台灣、日本、法國、丹麥等8組團隊作品，串連起高雄港11號碼頭、淺一碼頭及高雄流行音樂中心海風廣場，透過對「廢棄之物」如貨櫃、工業廢料、海洋垃圾等媒材的重新設計，邀請民眾感受會呼吸的貨櫃藝術新綠洲。展覽將於12月20日至2026年3月1日盛大展出。

張家興特別代表市長陳其邁感謝文化部對高雄國際貨櫃藝術節的大力支持，以及陽明海運、台灣電力公司和台灣設計研究院鼎力相助，讓展覽得以順利展開。他表示，這是一場最具「重量」的重量級藝術節，迎來25週年的高雄國際貨櫃藝術節，不僅是一場兩年一度的美學盛事，藝術家將廢棄材料轉化為美學體驗，也是高雄在邁向「2050淨零排放」旅程中，以文化賦能永續的藝術實踐。藝術家們透過裝置、光影與聲音的巧妙結合，讓這些作品變得有趣、可互動，成功讓永續的理念和創意，走入市民的日常生活，讓每一位參與者都能成為城市轉變的體驗者與推動者。

高美館館長顏名宏指出，高雄國際貨櫃藝術節歷經四分之一世紀，自2001年開辦以來，始終面向海洋，以藝術轉譯港都高雄的城市發展與蛻變。今年以《愛耍廢》為題，字面上看似輕鬆，實則探尋退役貨櫃作為創作媒材，以及思考廢棄物再生及永續的議題。國內外藝術家們透過創意，將廢棄物、光影與聲音轉化為對話語言，以8組實體貨櫃、4組數位作品邀請觀眾重新理解「廢」的美學與再生的力量。同時，高美館攜手台灣設計研究院、台電及高雄市政府海洋局等跨界夥伴，延伸設計展示以及系列活動，期盼藝術走出美術館，讓再生與循環的精神滲入市民的日常美學。

《愛耍廢》以「P.O.R.T.」四大核心精神—Possibility（空間再造）、Ocean Drift（大海漂移）、Resonance（回聲共振）、Terra Nova（永續新地景）呼應城市願景，作品精彩紛呈，展現多重敘事與國際視野。好日文化〈美麗島之台灣夢〉以孔雀燈、招牌、鐵皮浪板等台灣街頭常見素材搭建作品，結合拍謝少年歌曲，打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道。森屾創作將退役貨櫃重新拆解，作品〈海的迴藍〉創造新的地景空間，回應周圍蔚藍的海，觀者可以自由遊走在作品之中，透過迴廊上的窗口觀看不同面向的大海。而伍偉廷建築師事務所作品〈峽光之境〉外觀則宛如峽谷，以折疊、重構手法設計出如大地裂縫般的港灣風貌，打造光影交錯的沉浸式空間。

台日組合空間設計工作室－米索空間設計的作品〈入港〉，以高雄港為靈感，藉由船頭劃破水面的意象，創造一段靠岸與穿越的空間體驗。來自法國、深耕於台灣的跨領域裝置藝術團隊hellobastworkshop創作的〈K-950觀測艙〉將廢棄保麗龍作為作品中的主角，呈現出詩意又帶有科幻感的場景，讓觀者在互動中反思物質循環、再生的可能性。丹麥藝術家Troels Steenholdt Heiredal何卓思的〈貨櫃相機〉，則翻轉貨櫃只是貨物運輸載體的印象，將其改造成為一個沉浸式的「相機」，讓觀眾可以親身參與、捕捉不同的城市風景。

此外，〈把自己活成一道光〉為META Design以台電退役變電箱的切割餘料作為創作媒材，將原本散亂的材料收納成嚴謹有序的立方體，象徵台電第一線員工風雨無阻的敬業精神。而《愛耍廢》展覽服務台除展出數位作品外，亦與台灣設計研究院合作展出循環材質展示區，讓永續不只是概念，而能被真實看見與感受。

除了精彩的貨櫃裝置作品外，展覽期間也規劃了《不只愛耍廢》系列豐富的推廣活動。12月20日開展首日下午2時，將舉辦「慢觀現場」全體藝術家專場導覽，讓民眾能第一手了解創作理念。展期中更有多場藝術家導覽、講座，以及戶外走讀活動，帶領民眾深入探索對永續生活的想像。同時，在高雄市政府海洋局協力下取得回收材料的海洋編織工作坊，也將邀請市民朋友動手體驗化腐朽為神奇的手作樂趣。

2025高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》自20日起至2026年3月1日，於高雄港11號碼頭、淺一碼頭及高雄流行音樂中心海風廣場盛大展出。民眾可搭乘高雄捷運橘線至「鹽埕埔」站，或輕軌至「真愛碼頭」或「駁二大義」站後步行抵達。更多展覽資訊、展覽期間推廣活動詳情與報名方式，請見高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

【《不只愛耍廢》推廣活動資訊】

【專家導覽】

2025/12/20（六）14:00-15:00

慢觀現場──全體藝術家專場導覽

導覽者：全體參展藝術家

集合地點：貨櫃藝術節服務台前

2026/1/3（六）15:00-17:00

城市徐徐行──港都走讀輕旅行

帶領者：港都認識王

集合地點：捷運鹽埕埔站2號出口

2026/1/24（六）16:30-17:30

落日漫行－藝術家導覽

導覽者：參展藝術家 米索空間設計、Troels Steenholdt Heiredal 何卓思、META Design

集合地點：貨櫃藝術節服務台前

2026/2/7（六）16:30-17:30

落日漫行－藝術家導覽

導覽：參展藝術家 伍偉廷建築師事務所、森屾創作

集合地點：貨櫃藝術節服務台前

2026/3/1（日）16:30-17:30

落日漫行－藝術家導覽

集合地點：貨櫃藝術節服務台前

導覽：參展藝術家 hellobastworkshop、好日文化

【講座工作坊】

2026/1/17（六）14:00-17:00

「再製造 × 良好循環」WeBag 微揹行動工作坊

講師：Underground Studio團隊

地點：駁二共創1號基地 204室

2026/1/10（六）15:00-17:00

「從觀念到行動：永續生活的想像」設計講座

講師：Plan b Inc.第二計劃 陳韻竹 執行長

地點：海邊的卡夫卡（高流店）

2026/1/31（六）15:00-17:00

「設計力如何創造永續新價值？」點晴設計講座

講師：點晴設計 韓世國 總監

地點：海邊的卡夫卡（高流店）

2026/2/8（日）14:00-17:00

「海廢魚網 × 地方永續」海洋編織工作坊

地點：駁二共創1號基地 204室

講師：織織人工作室 孫佳暄 （圖／記者王雯玲翻攝）