2025高雄城市書展啟航
「二○二五高雄城市書展」十五日於高雄市立圖書館總館開幕，FOCASA馬戲團以震撼全場的動感特技率先炒熱現場，觀眾驚呼聲不斷，隨後在議員黃飛鳳、邱俊憲、德國國家圖書館-流亡檔案館館長Dr.SylviaAsmus、美國在臺協會高雄分處張子霖處長、日台交流協會高雄分所奧正史所長、臺灣蔦屋株式會社大塚一馬董事長以及文化部次長李靜慧、高市府文化局長王文翠、高雄市立圖書館李金鴦館長與出版界、藝文界代表的見證下，共同開啟象徵智慧啟航的「信物寶盒」，絢麗紙花乍現的瞬間，全場報以熱烈掌聲；今年書展匯集百家出版社與獨立書店打造「港灣書市」，並連續三週週末推出百場活動與七大特展、國際講座及跨域演出，隨著啟動儀式完成，宣示高雄城市書展正式啟航！（見圖）
文化部政務次長李靜慧表示，高雄城市書展是真正從閱讀出發去推動出版事業，二○二六年也有別於固定一個城市的模式，臺灣國際兒少書展將移動至高雄舉辦，屆時不但是一場出版專業展會，更將以高雄為舞台，向國際展示這座城市如何連結出版界與教育界推動閱讀，並號召民眾共同參與；明年兒少書展移動到高雄，也將跨界延伸至音樂、電影、藝術與表演，突破傳統書展的範疇，打造兒少閱讀與文化交流的平台。
文化局王文翠局長指出，陳其邁市長高度重視閱讀平權，市府持續以策展、圖書館舍與教育合作擴大閱讀觸角；今年城市書展以「移動」為主題，書展的精采不只在一個地點，也同樣發生在輕軌列車，讓閱讀的精采能延伸到更多場域，更是一場包覆書籍、影像、創作、藝術與城市風景的文化盛會。高雄城市書展以閱讀推動城市創意與文化自信，所以市府與高市圖每年都投入心力，在短短期間辦理超過百場的講座，希望讓高雄成為一座可以「自在閱讀、自在探索」的城市，並鼓勵民眾踴躍參與今年書展活動，透過閱讀重新體會高雄的深度與視野。
高雄市立圖書館李金鴦館長說明，本屆書展規劃上百場精彩活動，邀請多位優秀講者與跨域創作者，從文字到聲音、戲劇延伸至音樂，打造滿足所有感官的閱讀盛宴；講座陣容包括全方位藝人郎祖筠、知名作家謝哲青，以及國際講座史丹澤大使分享外交與移動生活經驗，並舉行德國MOU簽書儀式。透過跨域企劃與行動閱讀計畫，我們將書展延伸至圖書館、草地、輕軌等城市場域，結合讀劇、樂讀馬戲與偏鄉公益閱讀專車，打破傳統閱讀框架，將閱讀能量帶到城市每一個角落。希望讀者無論大人、小孩，都能在各個展點找到屬於自己的閱讀入口。
當日最受矚目的活動之一「BuildtoGive愛心步步拼」樂高積木公益捐贈儀式，接續開幕式在總館B1繪本廣場舉行；該活動邀請偏鄉學童與親子家庭一起參與創作，透過積木象徵希望與連結，安排孩子們於會後進行現場創作，用遊戲與故事築起屬於自己的「愛心之城」。高市圖提到，與樂高台灣合作讓書展多了教育、公益與陪伴的層次，也讓閱讀不只停留在書頁，而能延伸到互動、玩樂與教育中。
高市圖強調，二○二五高雄城市書展已經正式開幕，首週精彩節目昨（十六）日由第三代團長陳子陽率領的明華園黃字戲劇團，以折子戲《封神‧哪吒》帶領觀眾重返外台歌仔戲的精髓，透過「緊、迭、快」的節奏結合現代表演語彙，呈現新世代歌仔戲的獨特生命力；人氣Podcast節目「茫Day不錄」主持人Sky與鴨肉將以最誠實直白的談話風格，與民眾見面；壓軸演出則邀請入圍第三十六屆金曲獎四項大獎的獨立唱作人王彙筑，以專輯《滴滴答答》中細膩溫柔的旋律深情獻唱。
「二○二五高雄城市書展」多達上百場的質感講座與特色活動現正熱烈開放報名，歡迎民眾把握時間參與，詳情可上高雄城市書展官網（https://2025libkrf.ksml.edu.tw/）及高雄市立圖書館-閱讀心視界FB粉專查詢
